台灣好樂園 觀光局預估75萬人次入園

2018年01月23日 14:21 中時 王思慧

今年有24家主題樂園推優惠，其中雲仙樂園推超值1日遊399元起，1泊2食雙人房4500元。（王思慧攝影）

今年24家主題樂園針對春節連假，規劃限定優惠及精彩活動，包括生肖屬狗優惠、門票買一送一、兩人同行一人免費、壽星免費玩等優惠。觀光局主秘林坤源表示，若天候佳，預估今年春節會有75萬人次到遊樂園玩，希望民眾提早規劃行程，多利用大眾運輸工具。

觀光局表示，今年主題樂園將持續響應公益，招待或優待弱勢朋友入園，享受歡樂時光，有需要的單位、團體可與樂園接洽，由園方提供協助。觀光局將規劃台灣好樂園網公益集氣專區，定期統計樂園實行公益件數，希望達到「10萬+」的圓夢目標，招（優）待超過10萬名弱勢朋友入園遊玩。

其中，六福村主題遊樂園打造阿拉伯皇宮慶典「甜蜜魔宮-甜點嘉年華」，搭配寒假春節期間，應景推出只要民眾穿著紅、紫、黃任一顏色上衣，現場購票，即可享6折優惠票價599元入園（原價999元）。

劍湖山世界則打造的驚嚇列車，利用AR與全息投影的成像技術，讓遊客投入互動。即日起到2月28日祭出優惠票只要699元（原價899）現省200，2月14日前早鳥入園再送列車限定驚嚇餐。

另外，雲仙樂園推超值1日遊399元起，1泊2食雙人房4500元起，野柳海世界推門票買一送一，園區消費9折；小人國主題樂園推成人、學生及孩童499元、幼童399元；西湖渡假村推屬狗優惠250元等。

觀光局規劃公共運輸優惠方案，主題樂園將與鄰近高鐵、台鐵、客運及相關公共運輸結合，推出入園優惠。例如民眾搭新竹客運到小人國主題樂園玩，憑乘車票證明現場購門票，享特價450元（原價799元），搭新竹客運及新竹縣政府觀光2號公車，到六福村主題遊樂園，可向司機索取購票證明再享六福村門票6折優惠，只要599元。詳查台灣好樂園官網（http://themepark.net.tw/）。

(中時)