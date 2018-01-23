815大停電後 巨路怎麼了？

2018年01月23日 14:21 工商 張語羚

去年815大停電事件後，中油欲停權承包商巨路，後者不服提申訴，近期工程會審議結果將出爐。若中油勝則必須解決巨路獨家代理Emerson程控系統的難題；反之若巨路勝，上至行政院、經濟部恐都難以給民眾一個交代，為何釀成全台大停電的承包商可繼續投標政府採購案？台電減收592萬停電用戶一日電費3.26億元又該誰埋單？

由於巨路是全球最大程控製造商Emerson在台灣、大陸東北及華北地區的獨家代理商，若遭停權3年不得承包政府採購案，中油恐怕有得頭疼了，但若未提報拒絕往來廠商，著實難以向外界交代。

面對巨路的獨家代理權，以及若停權後恐將帶來的衝擊，據了解，中油已研擬4方案應對，訓練自有工程師、硬體設備配件尋找替代品、培養自有維護人員、洽Emerson原廠合作，盼藉此解套巨路遭列為拒絕往來廠商後，可能留下的大關卡。

不過《採購法》第103條給採購機關留了彈性，「機關採購因特殊需要，經上級機關核准者，不適用前項之規定。」意即經上級機關核准，採購機關仍可發包給停權廠商，官員坦言，過去便曾有軍方的飛機零件承包商遭停權，無奈該廠商有獨家通路，只能呈報上級核准後繼續採購。但中油目前並未將此納入解套方案中。

事實上，中油不僅提出停權巨路，也在合約期滿前保留求償權利，然而外界質疑聲浪最大的，恐怕是工程會申訴審議委員會審議過程中，巨路仍可依《採購法》合法投標及執行與中油的採購合約，因此815事件至今，中油與巨路仍有65件合約進行中。官員表示，投標及執行採購合約都屬合法範疇，依法不能逕行終止。

另據了解，台電欲向中油求償815當日減收的3.26億元電費，以及人事加班費、機組啟用費等共4.16億元，中油則另有看法，目前雙方正在協商中，達成共識後中油才會轉而向巨路提出具體求償金額。

中油去年10月提報巨路為拒絕往來廠商，意即刊登政府採購公報後，3年內巨路不得承包任何政府及國營事業之採購案；巨路隨即在去年11月提出申訴，全案目前由工程會申訴審議委員會審議中。

據悉，近期工程會申訴審議委員會最終判斷將出爐，視同訴願決定的判斷若巨路不服，可再提行政訴訟，不過行政訴訟結果出爐前，依《採購法》第101條「擅自減省工料情節重大者」，中油便可逕行將巨路停權3年。

(工商)