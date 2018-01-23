2018福客慶豐年 到新瓦屋來體驗

2018福客慶豐年活動2月3日將於新瓦屋客家文化保存區舉辦，透過多項免費體驗，以及在地市集，邀請民眾感受過年氣氛。（莊旻靜攝）

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版畫家曾雪梅全家都從事版畫、藝術相關行業，2月3日她將在新瓦屋，帶領民眾一同體驗拓印樂趣，感受新年氣氛。（莊旻靜攝）

農曆春節將至，新竹縣政府文化局2月3日於新瓦屋客家文化保存區舉辦「2018福客慶豐年」活動，將有狗年創藝氣球秀、狗肖版畫及紅包袋拓印體驗、旺旺書籤DIY、搗麻糬體驗等活動，迎接新年。

新竹縣長邱鏡淳表示，過年將至，透過各式「創藝」體驗，邀請民眾感受年味。文化局長張宜真也說，歡迎闔家大小一同前往新瓦屋，不僅有體驗活動，還有青農市集、13好市集、古風車巷弄室集等，陪伴民眾迎接狗年福氣旺旺來。

活動當天上午9點半，先由街頭藝人菲力帶來10款限量狗年創藝氣球秀，揭開活動序幕，10點則有版畫家曾雪梅帶來的版畫拓印體驗，以及剪紙達人陳治旭教民眾免費製作「旺旺書籤」，另外還有手打麻糬米食師傅徐建源現場示範「持杵打粢粑」，下午2點則有年節菜包體驗。

曾雪梅透過版畫創作柴犬象徵「財」、蝴蝶代表「福」，一幅畫充滿吉祥寓意，她和先生、孩子們受到知名版畫家舅舅朱錦城影響，多從事版畫、藝術創作，從各式拓印材質，以及製版、染色等，都充滿考驗與驚喜，讓她愛上這樣的創作方式。

2月3日當天，曾雪梅也會準備橡膠版，指導民眾親自拓印版畫、紅包袋等，不僅體驗拓印的樂趣，也感受年節氣氛。除此之外，活動當天還有青農市集、13好市集、古風車巷弄室集等，讓民眾可以滿載賦歸。

(中時)

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