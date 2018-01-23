部署海下順風耳 陸監聽美關島基地

2018年01月23日 14:22 中時電子報 楊幼蘭

關島是美國在西太平洋最大的軍事基地，而中國已在附近水域的兩處戰略性海床設置了強大的監聽設備。

這些尖端聲波感測器中，有部分的偵測距離可超過1,000公里，雖然中國政府說，它們是用來進行地震、颱風與鯨等科學研究。但據《南華早報》（South China Morning Post）22日報導，安全專家說，這些感測器也能追蹤南海潛艇的動靜，並截獲潛艇與指揮部間交換的訊號。

儘管中國科學院這個月才公佈相關資訊，但早自2016年起，這些高階偵測裝置便已開始運作。其中一具聲波感測器設置在太平洋馬里亞納海溝（Mariana Trench）的

挑戰者深淵（Challenger Deep），而另一具則在密克羅尼西亞聯邦的雅浦（Yap）島附近。而無論挑戰者深淵或雅浦島，都位於關島與帛琉之間，挑戰者深淵位於關島西南方約300公里，雅浦島則在關島西南方500公里左右。

除了美軍基地外，關島還是美國太平洋海軍潛艇重要的補給與維修中心。而帛琉則是美國軍艦進出南海的主要門戶之一。

由於事涉敏感，要求匿名的中國軍事專家說，這些設置在海床的尖端聲波感測器或許能偵測潛艇通訊。他指出，或許訊息內容能加密，但訊號卻能提供潛艇本身的其他有用資訊。而一名美國分析家說，這是大國海軍的標準做法。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深副總裁路易斯（James Lewis）說：「中國已成為大國，表現得也像個大國。所有的大國都會為反潛戰在海底放感測陣列。」

據中國科學院說，這些聲波感測器與海床上一條很長的電纜相連。而這條電纜與裝有衛星通訊設備的小型浮子相連，並供給相當於超過一年以上的電池電量。

這些中國深海監聽網能捕捉超過1,000公里外發出的音源，並定期由中國科考船維修。而它們所捕捉的聲波包括潛艇所發出，可以作為軍事情報的聲波在內。

美國海軍關島基地駐有第15潛艦中隊，由「奧克拉荷馬」號（USS Oklahoma）、「芝加哥」號（USS Chicago），「西礁島」號（Key West）與「托皮卡」號（USS Topeka）等洛杉磯級（Los-Angeles-class）攻擊核潛艦所組成。

(中時電子報)