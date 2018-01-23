不讓「愛台灣」淪口號 新北最高餐廳推「吃吃的愛台灣」

2018年01月23日 14:24 中時 林承彥

彰化芳苑優酪豬強調不用抗生素及瘦肉精，還曾榮獲神農獎肯定。50樓Café選擇以蜜汁叉燒方式，內包裹南投中寮龍眼乾還佐上桂圓醬，由內而外都彙集本土食材精粹。（林承彥 攝）

蘿蔔燉牛腩是老菜了，但要好吃蘿蔔才是關鍵。50樓Café選用高雄美濃的白玉蘿蔔，冬季盛產的蘿蔔個頭碩大，但纖維少甜度高，這個季節品嚐最美味。（林承彥 攝）

來自西南沿海的牛奶文蛤肥美香甜、無毒也沒抗生素，稍加三杯就好吃。（林承彥 攝）

海味的部分有烏魚跟午仔魚供選擇，烏魚（後）來自雲林口湖，午仔魚（前）則是來自屏東枋寮，均採生態養殖法，肉質細緻，鹽烤稍加調味就能嚐到細膩鮮甜。（林承彥 攝）

50樓Café位於高聳雲端，入夜之後雙北夜色360度環繞，是這兩年興起的約會聖地。（50樓Café 提供）

純種台灣土雞的凱馨活蜜雞，標榜以穀物、酵素、草藥飼養，甚至還給雞隻聽音樂。50樓Café還加了山珍野菇做成國人最愛的麻油雞，吃來驅寒進補，十分暢快。（50樓Café 提供）

當「愛台灣」淪為口號之際，大家究竟還能對這塊土地做什麼表示？位於新北市板橋最高大樓「百揚大樓」樓頂的「50樓Café」決心以台灣食材為主軸，推出「吃吃的愛台灣」主題。這些繼承寶島風華的食材，標榜無毒、友善、取得認證等特色，再由廚師精心烹調之後，用舌尖愛台灣再也不是難事。

為了讓大家更貼近台灣食材，50樓Café與關係企業愛買合作，上山下海搜集了眾多在地珍饈，從北到南，由東而西都是團隊鎖定的目標。包含北部的貢寮九孔、中部的大甲芋頭、中寮桂圓、南部的口湖烏魚以及東部的台東紅藜麥等20種台灣食材，在精心手藝的烘托下，幻變成一道道精湛料理，讓人在咀嚼之際，憶起關於這塊土地的美好。

這次「吃吃的愛台灣」是「愛台灣」系列首波，50樓Café透露，二月將有大湖草莓、三月則鎖定在宜蘭美食，月月不同的主題，除了讓饕客常保新鮮感之外，也藉由活用在地食材，讓消費者用少少錢，就能品嘗到來自台灣各處的時令美食。「吃吃的愛台灣」採自助餐吃到飽方式，平日午餐時段餐費為780元、晚餐則為880元。假日午餐880元、晚餐則是980元（服務費均須另計）。以吃到飽來說價格仍算平實。

(中時)