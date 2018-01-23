粉紅情人節120種經典禮品 微風店長大推

微風信義diptyque限量情人節香氛蠟燭--玫瑰軟糖，190g、2700元。（微風提供）

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微風南京10／10HOPE elemental herbology溫暖大地香氛蠟燭套組，2180元。（微風提供）
微風超市情人節套餐預約販售，草莓香檳禮盒，有日本福岡草莓2盒、1688無酒精香檳（粉紅）750ml 1支，每組3350元。（微風提供）
微風台北車站不二緻果巧克力真乳捲，原價350元、特價299元。（微風提供）

西洋情人節送禮，微風各館店長精選120款情人節禮品，主打粉嫩系視覺饗宴，從精品、名品、珠寶、服飾到餐飲都以粉色為主軸，讓今年的情人節被粉紅泡泡包圍。

微風信義店長推薦成雙成對的手環、手鍊、戒指等，是象徵宣示主權的最佳首選，例如NIALAYA纏繞皮革手環，APM MONACO ETE金黃色純銀鑲鑽晶鑽幸運福戒指、金黃色純銀鑲鑽晶鑽幸運福手鍊等。

微風廣場與微風松高店長看準今年配件爆紅的趨勢，推薦MICHAEL KORS MERCER桃色LOVE小方包、Alice&Olivia Stace Face後背包、VALENTINO GARAVANI ROCKSTUD SPIKE天鵝絨中號包、MARNI三色皮革單肩包Trunk bag、VIVITIX Hello Kitty/美樂蒂LAURA ASHLEY聯名款化妝包&鏡子組等。

不可或缺的香氛，微風信義有diptyque限量情人節室內香氛蠟燭--玫瑰軟；微風南京店長主推木質調、典雅香氣的10/10HOPE elemental herbology溫暖大地香氛蠟燭套組。

至於，與情人共享的美食，微風超市有鮭魚心之戀組合、草莓香檳禮盒、法式魚子醬生蠔組合，指定商品預購需3至5個工作天，可洽（02）6600-8888分機7221；微風台北車站店長推薦的私藏甜點則是不二緻果巧克力真乳捲，採用北海道十勝地區百里內的牧場所生產的乳源製作。

(中時)

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