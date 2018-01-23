學童捐款助創世 創世給予震撼教育

鎮西國小學童體驗幫植物人翻身，扮演植物人的是雲林郵局的郵差。（周麗蘭攝）

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雲林郵局郵務士扮演植物人，鎮西國小學童幫他安頓在輪椅，郵務士直說比上班還辛苦。（周麗蘭攝）
雲林郵局全縣39個支局准許放創世基金會宣傳單，23日到創世斗六院送紅包表達支持。（周麗蘭攝）

鎮西國小120年感恩園遊會讓六年級班級各自選擇社福團體 向全校師生介紹並進行投票，創世基金會獲得多數師生支持，師生23日把愛心善款5萬6000多元捐給創世斗六院，創世安排一堂震撼的生命教育課程，讓同學們體驗植物人的生活。

鎮西國小120周年校慶義賣活動，全校票選最想要幫助的公益單位，創世曾到校解說如何照顧植物人，小朋友普遍感到植物人無助、照顧者辛苦，多數票投創世基金會。

雲林郵局准許39個支局放置創世的宣傳單，25日也將在斗六西平路郵局辦發票換春聯活動，為創世募集發票。

鎮西國小師生帶著全校義賣善款5萬6284元，23日到創世斗六院捐出，雲林郵局郵務士也帶了1元開運紅包祝福植物人與家屬。

創世安排小朋友體驗幫植物人翻身、推輪椅、復健。扮演植物人的郵差說，當植物人很沒安全感，比送信辛苦。一名小朋說，第一次看到植物人不覺得可怕，只是不容易照顧。

院方表示，他們相信植物人感受得到外界關懷，只要有人想要帶來任何體驗，只要不危及植物人安全與健康都歡迎，曾有人來拉二胡、變魔術、舞獅、咖啡聞香，都看得出院民有反應。

院方說，一個國中年紀的男孩只要電視時間播放卡通，他看起來就很高興；還有人試著跟院民講話，植物人也會有狀似「聽你咧講」的表情與聲響。

(中時)

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