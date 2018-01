2018年01月23日 14:42 中時電子報 蘇士亨

大陸綜藝節目「歌手2018」,找來英國當紅歌后Jessie J參賽,精湛歌唱技巧被傳是冠軍人選,不過卻爆出退賽「陰謀論」,最後靠音樂合夥人闢謠粉碎傳言,但近日卻在IG痛批大陸人沒公德心,也讓網友擔憂她接下來賽事恐被「陰掉」。

Jessie J錄完節目搭機返回英國,適逢大陸多家航空公司,開放旅客在飛行可使用手機,沒想到自己成為此政策下的「受害者」,像是她在IG分享飛機上拍攝的影片,只見一名大陸旅客直接以手機播放影片,完全不顧會影響其他乘客的安寧,更抱怨「so loud」、「I mean loud videos seems to be the vibe on this flight」,點出大陸客衝缺少公德心的惡行。

此外大陸受到PG One事件影響,導致當局對嘻哈文化嚴重管制,讓 Gai不得已被迫退賽,而Jessie J在IG批評大陸人缺乏公德心的舉止,讓眾多網友擔憂她恐被盯上,最後無端慘遭退賽,目前她已將影片刪除,似乎也擔憂捲入無謂紛爭。

(中時電子報)