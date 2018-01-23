寒冬送暖做愛心 華山邀基隆獨居老人吃鍋過好年

2018年01月23日 14:48 中時 張穎齊

「享家鍋物」餐廳準備的新鮮湯頭與食材，邀請獨居的長輩們享用鍋物。（張穎齊翻攝）

寒冬送暖！新年即將到來，華山基金會今（23）日上午11時在基隆市七堵區的「享家鍋物」餐廳舉辦「吃鍋做春聯」的公益活動，邀請到30多位獨居老人到場享用火鍋，並DIY動手做春聯，讓老人家可以暖暖胃、歡度新年。

此次活動在基隆市議員張耿輝協助牽線之下，由華山基金會邀請到基隆市獨居老人在七堵區福二街的「享家鍋物」辦理活動，另外還有七堵清泉寺釋惟法師也致贈各位長者素蛋糕。現場的長輩們都樂呵呵地享用鍋物，並開心動手做春聯，讓阿公阿嬤們都紛紛直呼「好久沒這麼熱鬧了！」

「享家鍋物」老闆游秉達一早就率領員工們一起響應活動、準備料理，游秉達說，他們家的湯頭都是今天熬製而成，並且用新鮮的高纖蔬菜、肉品、海鮮，希望藉由這活動，能讓更多善心人士參與公益，並讓大家吃得營養又溫馨。

張耿輝表示，感謝華山基金會和享家鍋物的一同參與舉辦活動，讓阿公阿嬤們提前感受到過年的溫暖氣息，此外也希望投身於外地工作的年輕人，可以抽空回家看看長輩，不要等到子欲養時而親不待，要讓愛心散播在社會各個角落。

華山基金會新北、基隆市站長陳靜怡表示，目前華山已在新北、基隆地區服務576位長輩，為了讓獨居長輩不再獨自用餐過年，每到歲末年終時，華山都會送愛心年菜。而至今已邁入第15年，並將在2月1日起開始配送年菜，目前募款經費僅達4成，呼籲大家一同響應做公益，可電洽：02-24558640。

(中時)