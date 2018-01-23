消失一甲子！尋覓20年 第4塊臺灣關地界碑找到了

2018年01月23日 14:53 中時 李義

高雄市舊城文化協會鍥而不捨的踏查，找到見證清末天津、北京條約簽訂海關的歷史文物「臺灣關地界碑」。（文化局提供）

高雄市舊城文化協會在荒煙蔓草中，找到第4座「臺灣關地界碑」。（舊城文化協會提供）

高雄市舊城文化協會在廢棄哨所旁的荒煙蔓草中，找到第4座「臺灣關地界碑」。（舊城文化協會提供）

文化局副局長林尚瑛說明這件文史界的重要發現。（文化局提供）

消失一甲子，尋覓20年，第4塊「臺灣關地界碑」終於重見天日！高雄市舊城文化協會鍥而不捨的踏查，終於在打狗英領館官邸北側史溫侯登山古道旁的荒煙蔓草中，找到見證清末天津、北京條約簽訂海關的歷史，轟動文史界；距離第3塊石碑出土，已是20年後了。

舊城文化協會史蹟探勘小組成員郭吉清、廖德宗、潘子如、洪偉庭。宋德威、陳佩琪、林財正，經常在柴山踏堪查察，1月20日，在一處廢棄哨所附近草叢中發現這塊與地貌不融合的石塊，深挖清理後，「臺灣關地界」字樣赫然現在眼前，大夥驚呼挖到寶了！

花崗岩材質的碑斷成兩截，長107公分、寬26公分、厚9.5公分、重70多公斤，成員協力把石碑揹下山交給文化局。

文化局副局長林尚瑛聞訊大吃一驚，今年適逢打狗港開港155年，這不僅是高雄文史界大代誌，也是台灣的大代誌，因為目前台灣所能找到的清代海關界碑極其稀少，距離第3塊石碑出土已有20年，等同是東南西北界碑都齊了。

林尚瑛表示，列強迫使清朝簽訂天津、北京條約敲開通商大門，設立通商口岸當然就有海關，「臺灣關地界碑」就是標示海關區域，就清代海關制度、台灣海關歷史皆具有重要歷史意義與價值。

文資中心主任李毓敏表示，界碑出土位置未必是當年設界所在，以第4塊界碑出土地點在廢棄哨所附近，不無可能是後人不識是古蹟而被當做建材搬移至該處。未來，將交由高雄市立歷史博物館保存典藏，並進行後續碑體清理、維護修復、研究展示等。

文化局23日公布古地圖，標示出四座台灣關地界碑發現的地點，說明界碑出土的歷程，1869年（清同治8年）海關官舍設置於哨船頭打鼓山麓，也就是目前的「高雄海關宿舍」位址，為安全考慮，建築外圍設有界碑，以防閒雜人等擅入。

(中時)