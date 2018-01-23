養生保健日人瘋氫氣 謝長廷親眼目擊體驗

2018年01月23日 14:53 中時電子報 綜合報導

注重養生保健的日本銀髮族現在有新歡，不論是吃的保健食品、洗澡洗頭洗臉的清潔保養用品，再到吸氫氣的保健館，走在日本街頭，幾乎全民皆「氫」，駐日代表謝長廷親眼目睹，直呼不可思議。但當他發現原來台灣的氫氣生產技術竟然比日本先進，日本廠商還來台灣要求授權生產製造時，也忍不住直說台灣廠商真是「難波萬」！

謝長廷表示2016年受邀參加氫氧論壇，是他第一次接觸到氫氣保健的理論與概念，但直到駐日以後，才深切感受到全民瘋氫氣的氛圍。到底日本人有多愛「氫」？「日本超商到處有賣氫水，還有各式各樣化妝品或保養品，泡澡的、聞的、洗頭髮的。甚至連醫生也有推廣使用，有醫生組成自己私人的團體，針對氫的效果做使用研究，他們做自己設定的實驗，也就是說這是日本現在的一個趨勢。」

讓他驚訝的是，原以為日本研究超前技術也會相對先進，沒想到竟是台灣廠商率先作出了黃金比例的氫氧機（指以電解方式產出比例為73%的氫氣與27%的氧氣），也因此日本廠商立刻飛來台灣簽下三億日幣的技術授權。而獨家研發出氫氧黃金比例的氫美氧生機的台灣廠商就是位於高雄的友荃科技，甫於去年（2017年）獲得ＳＮＱ國家品質標準長照設備組的認證。

友荃科技董事長林文章表示，氫美機是以國際於2007才開始發展的「氫分子醫學」為基礎所成功研發的超廣域健康美容產品，國際氫醫學發展最迅速的國家為日本與大陸，全球對於醫療、保健、美容不同領域的研究論文文獻已經超過1000篇，日本厚生省更於2016年底批准將呼吸氫氣納入國家先進醫療Ｂ類體系，應用於心跳停止綜合症。林文章表示，友荃經過多年研究開發終於作出了黃金比例氫美機，在全球重視健康的風氣下，他更希望將使用氫氣也推廣到台灣各個醫療保健與長照角落，讓更多人知道氫氣對健康的好處。

眾所周知，日本對保健養生元素都經過詳實的學術與醫學研究，謝長廷當然也體驗過氫氣的效果，「我有吃過醫生開的氫氣膠囊，也有吸過氫氣，覺得疲勞很快就消除，精神比較好」。但他也強調，涉及醫療的部分仍留待專家與更多實驗數據證明。他說日本醫界也開始研究氫元素與身體機能運作的關連性。「除了藥物食品以外，研究已朝向聲、光、電磁氣。有聲音健康、顏色健康、各種氣體的研究。比如一氧化氮對血管影響的研究，而氫氣是公認抗氧化的氣體，一般認為氫氣的副作用最小，我想這樣的研究可能會越來愈普遍。」

(中時電子報)