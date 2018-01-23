艾爾頓強大讚〈哈瓦那〉 卡蜜拉單飛成功接班天后

2018年01月23日 14:58 中時 潘鈺楨

前五佳人「Fifth Harmony」單飛成員卡蜜拉（Camila Cabello）以首張專輯《情牽卡蜜拉 Camila》與全球夯曲〈哈瓦那 Havana〉強勢奪下全美告示牌專輯與單曲雙料冠軍。這是繼1999年布蘭妮《愛的初告白》與2003年碧昂絲《危險愛情》後，再現首張專輯與主打歌雙料冠軍紀錄，成功接班天后！

〈哈瓦那〉先前在英國金榜稱霸五週冠軍，美國告示牌部分卻斷斷續續卡在第二名累積七週之久，這次終於在4500萬次串流的加持下，歷經23週的等待直擊后座。卡蜜拉單飛成績也刷新過去在五佳人所有單曲與專輯排行紀錄，堪稱是近年來最成功的單飛，專輯封后也讓卡蜜拉進入成功單飛女歌手俱樂部，與碧昂絲、關史蒂芬妮、蘿倫希爾、黛安娜蘿絲等另外9位天后中的天后並提。

卡蜜拉從2016年離團發展個人事業，一路上飽受流言蜚語，也有不少粉絲看衰，甚至昔日五佳人戰友竟然在去年MTV音樂獎的表演直接diss卡蜜拉，讓她「很受傷」。紅透全球的代表作〈哈瓦那 Havana〉不但洗腦，她在MV一人分飾三角，引爆話題，讓單飛的卡蜜拉獲得空前成功，迄今在YouTube創下4.6億點擊次數。

她乘勝追擊發行首張專輯《情牽卡蜜拉》發片後震撼整個數位市場，在短短不到24小時內搶下103國iTunes專輯冠軍，也在告示牌的單曲榜公布〈哈瓦那〉擊退紅髮艾德與碧昂絲的合作金曲〈Perfect〉，卡蜜拉在得知自己的成績後，立馬在臉書等平台感謝歌迷支持，「我真的無法相信！真的超開心，超愛大家，都是你們一直以來努力地為我打氣，我們做到了！我真的已經興奮到無法言語，我的心跳說著萬分謝意。」

這位2018年最強女聲單飛後獲得許多重量級名人支持，不但撩倒小賈斯汀公開圈歌〈哈瓦那〉，前總統歐巴馬的年度最愛歌曲也榜上有名。傳奇巨星艾爾頓強直接把卡蜜拉加入「週五新發行歌單」還在年初電台訪問盛讚卡蜜拉的歌聲深具獨特魅力，大膽預測這位他還未見面的小女孩會有一個美好的2018年，強叔說要是自己遇到卡蜜拉，會當面恭喜她，「妳讓我很開心，音樂融化了我，讓我不自覺也想跟著手舞足蹈！」

卡蜜拉《情牽卡蜜拉》專輯在台灣發行後也陸續搶下包括iTunes、五大、博客來、佳佳等專輯排行冠軍，兩首主打歌還先後在數位平台上搶奪冠軍寶座，。《情牽卡蜜拉》全台已盛大發行，首批加贈獨佔票卡貼兩張+海報1張，數量有限，送完為止。

(中時)