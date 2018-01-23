護藻礁 觀塘工業港環評會 環團動員抗議

2018年01月23日 15:13 中時 廖德修

環保署今天下午召開「觀塘工業港環境影響說明書環境現況差異分析及對策檢討暨環境影響差異分析報告」，當地公民團體及環保人士為了保護觀塘藻礁，群集環保署前抗議，呼籲環評委員不要通過，不然藻礁生態就要萬劫不復了。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政沉痛表示，政府與開發單位中油公司口口聲聲說藻礁保育很重要，卻一再蹂躪這獨一無二的特殊生態。小英總統號稱改革者，應立即正視藻礁生死存亡的關鍵，勿再偏聽政商勾結集團編織的謊言。

中研院研究員陳昭倫則表示，中油的替代方案需要填海造陸，這些海域的水下藻礁生態尚未調查，怎可驟然實施開發？第三天然氣接收站為何不能考慮環團提出的替代方案？例如由台北港、台中港接通管線送氣，或者建造義大利亞德里亞海式離岸接收與儲存站。

義務律師台灣蠻野心足協會蔡雅瀅律師說，中油提出的替代方案開發規模雖有縮小，但對大潭地區的藻礁仍會造成擾動。何況大潭海域發現一級保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚，施工必然會造成騷擾，勢必觸犯《野生動物保護法》。應該等農委會調查完成後，釐清當地生態，環評會才能繼續審查。

潘忠政等人也重新建議中油仿效義大利亞德里亞海模式，在觀塘外海設立離岸天然氣接收站，再以海管方式於非藻礁區上岸，供給大潭燃氣電廠使用。且觀音區外海離岸4、5公里水深已達30公尺，相當適合，整個施工期約5、6年，剛好可趕上2025年非核家園啟動。

(中時)