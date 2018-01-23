勞退金足額提撥率已達9成7

2018年01月23日 15:08 中時 洪安怡

勞動部要求勞退舊制雇主須提撥足額退休金，今年邁入第3年，截至去年底，提撥率已達到9成7，更裁罰了100件違規案例，整體全年提撥退休金達1127億元。勞動部表示，明日起將陸續於台中等各地方舉辦相關說明會，呼籲雇主應依規定補足差額，違法可處9萬到45萬元罰鍰，

依《勞基法》第56條第2項規定，適用有勞工退休金舊制年資勞工的公司，應於每年年底檢視下1年度達到退休條件的勞工所需的退休金，並於次年3月底前補足退休準備金專戶差額。

2016年實施本規定實施第1年，足額提撥率為93.22％，共裁罰了46件未足額提撥，未按月給付的案件則有47件；去年實施第2年，截至去年年底，足額提撥率已達97.32％，裁罰達100件，其中已經公布了61家，未按月給付的案件則有43件，全年提撥退休金為1127億元，裁罰金額達1135萬元。

勞動部指出，去年度勞動部會同地方政府辦理說明會計103場次，共8230家事業單位代表參加，全年度共計查核4萬5513家次，各地方主管機關亦自今年元月起通知事業單位依規定提撥差額，並辦理勞工退休金制度及法令說明會，未依規定補足差額者，依法可處9萬元至45萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

(中時)