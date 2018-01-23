勞退金足額提撥率已達9成7

友善列印
中時

勞動部要求勞退舊制雇主須提撥足額退休金，今年邁入第3年，截至去年底，提撥率已達到9成7，更裁罰了100件違規案例，整體全年提撥退休金達1127億元。勞動部表示，明日起將陸續於台中等各地方舉辦相關說明會，呼籲雇主應依規定補足差額，違法可處9萬到45萬元罰鍰，

依《勞基法》第56條第2項規定，適用有勞工退休金舊制年資勞工的公司，應於每年年底檢視下1年度達到退休條件的勞工所需的退休金，並於次年3月底前補足退休準備金專戶差額。

2016年實施本規定實施第1年，足額提撥率為93.22％，共裁罰了46件未足額提撥，未按月給付的案件則有47件；去年實施第2年，截至去年年底，足額提撥率已達97.32％，裁罰達100件，其中已經公布了61家，未按月給付的案件則有43件，全年提撥退休金為1127億元，裁罰金額達1135萬元。

勞動部指出，去年度勞動部會同地方政府辦理說明會計103場次，共8230家事業單位代表參加，全年度共計查核4萬5513家次，各地方主管機關亦自今年元月起通知事業單位依規定提撥差額，並辦理勞工退休金制度及法令說明會，未依規定補足差額者，依法可處9萬元至45萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

(中時)

護藻礁 觀塘工業港環評會 環團動… 台中市政願景館3月重新開幕 多媒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。