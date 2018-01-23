R＆B二人組Rhye要來了！ 5月開唱2月搶票

R＆B二人組Rhye將於5月22日在台開唱。（MyMusicTaste 提供）

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備受好評的R&B二人組Rhye宣佈將在2018亞洲巡迴演唱會中加入台北站！Rhye將於5月22日在Neo Studio舉辦演唱會，門票2月3日早上10點在ibon售票系統網站及全省7-11開賣。

Rhye以歌曲創作、熟練的器樂編曲以及令人陶醉的R&B音樂著稱，即將在2月推出了第二張完整專輯《Blood》並且在10月發行了兩首新曲，這是Rhye在2013年發行了首張專輯《Woman》後第一次發布新曲。今年二月Rhye即將在北美和歐洲展開巡迴演唱會，而在兩大洲中有幾場演唱會的門票也已完售。緊接而來的亞洲巡迴演唱會將自5月17日從日本的大阪起跑，緊接著在東京、首爾、台北以及曼谷開唱。

在2月2日，23:59之前在MyMusicTaste平台上邀請Rhye來台北的所有粉絲們都可獲得購買兩張8折票卷的優惠。有關本演唱會和售票詳情都能在http://mmt.fans/1eUU 或MyMusicTaste的社交媒體平台上查詢。

Rhye in Taipei將於5月22日在Neo Studio舉辦，票價為新台幣1800，將於2月3日10:00am於ibon售票系統開賣。

活動名稱：Rhye in Taipei

活動日期：2018/5/22

活動時間：19:30

活動地點：Neo Studio

票價：NT$1800

主辦單位：MyMusicTaste

活動執行：馬斯頓娛樂

售票系統：ibon售票

開賣日期：2018/2/3 10:00am

(中時)

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