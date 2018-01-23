台中市政願景館3月重新開幕 多媒體互動功能吸睛

2018年01月23日 15:11 中時 陳世宗

台中市政府於市政大樓惠中樓設置「市政願景館（Taichung Hub）」，為強化參觀內涵，市府以多媒體互動設計，打破空間限制，提供自然流暢的動線規畫與沉浸式體驗；規畫「願景」、「歷史」、「城事」、「生活」四大主題區，預計三月下旬重新開幕，讓民眾可探索台中起源故事與未來願景發展。

市長林佳龍23日率市府局處長視察台中市政願景館改建工程！都發局指出，台中願景館融合設計與美學、科技與藝術、產業與觀光等跨領域知識，館內特打造有別一般劇院視聽空間；透過3D立體空拍視角與5D動態懸吊座椅，翱翔飛閱台中市各區域內，身歷其境領略台中之美。

林佳龍表示，「Hub」是樞紐的意思，不論是市民或國內外遊客，希望都能在這裡對台中有初步認識，並與台中連結。「連結共好」是台中的城市定位與形象，跨領域的連結是所有創新的來源，因此如何整合既有資源會是最重要的課題。

林佳龍指出，好的內容需要投入心力蒐集，除政府的力量外，期待學術團體與民間能夠踴躍加入，將文本資料轉換成數位呈現方式，使民眾更了解我們所生活的大台中。

都發局長王俊傑強調，台中市政願景館預計三月份下旬開幕，期望透過新科技與新型態互動展演手法，彰顯台中迷人的特質，並讓民眾一窺台中文明起源，台中現在進行式、台中未來願景發展藍圖。

(中時)