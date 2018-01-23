2歲娃狂吐不已 竟是5元硬幣卡進食道

新竹1名2歲男童誤食5元硬幣，卡在食道痛苦不已。（徐養齡翻攝）

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新竹市日前發生一起離奇急診案，一名2歲男童因持續嘔吐、口水無法吞嚥，被家長送醫診治，醫生一時查不出原因，照X竟在食道發現1枚5元硬幣，小心翼翼以消化道內視鏡將硬幣取出，才讓男童轉哭為笑，也讓家長鬆了口氣。

「家長看管孩童得務必小心！」台大醫院新竹分院小兒部醫師陳和昇表示，嬰幼兒在成長的過程，開始學習爬行或步行，伸手可及的物品若不經意放入口中，往往造成不慎吞食的情形，後續傷害難估，嚴重者會產生併發症及後遺症，甚至導致死亡。

此案2歲男童疑因在家玩鬧時，無意間拾起掉落在可及之處的5元硬幣，隨手抓起放入嘴內，一不小心就吞進去，但因男童食道窄，卡在咽喉及食道之間，造成口水無法吞嚥、持續嘔吐情形，家長發現孩子大哭，怎麼都查不出原因，趕緊帶到醫院掛急診。

陳和昇指出，經安排X光檢查，發現一個圓形金屬物卡在食道，小兒腸胃科醫師向家長解釋內視鏡取出異物可能的風險，以麻醉插管保護呼吸道後，利用上消化道內視鏡順利取出1枚5元硬幣。異物取出後，症狀也獲得緩解，男童進食恢復正常。

陳和昇說，通常卡在食道的異物需在24小時內移除，若異物已經跑到胃裡，且小朋友沒有症狀，通常可以觀察較長的時間，等待腸道自然將異物排出，若無法自然排出，則進行內視鏡檢查並移除異物。

(中時)

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