高中生不畏髒 幫獨居老人大掃除

2018年01月23日 15:15 中時 陳淑娥

大甲高中師生及替代役，協助獨居老人打掃環境，讓老人家舒服過好年。（陳淑娥攝）

大甲高中師生及替代役，協助獨居老人打掃環境，讓老人家舒服過好年。（陳淑娥攝）

大甲獨居李阿公，平日靠著微薄津貼過活，家中雜物堆積如山，門前空地雜草叢生，由於年關將屆，當地高中生與華山基金會立馬伸援手，挽袖幫老人家整理家園，一袋袋的垃圾被拎出來，家中也明亮了起來，阿公看見這群熱心的孩子們，感激之情溢於言表。

李阿公每月僅有微薄津貼補助，由於健康狀況不佳，沒有餘力可打掃環境，導致屋內髒亂不堪，屋外更是雜草叢生、雜物堆積如山。華山基金會大甲愛心天使站，為了讓老人家好過年，偕同大甲高中師生們，一行人到阿公家中大掃除。

學校教官、學生及替代役，接力清理阿公家門前的雜草，並將瓶罐紙類、甚至大型廢棄家電等分類清理，只見一包包的垃圾被拎出來，門前的草被拔得乾乾淨淨，屋內變得寬敞又明亮。

校長蕭建華表示，獨居老人年紀大、活動較不便，這次號召學生及替代役男協助打掃環境，大家都非常踴躍，看到年輕人捲起衣袖，在髒亂的環境下奉獻，真的很令人感動。

蕭建華指出，像李阿公般的獨居長輩，在大甲地區人數並不少，這些平日獨守著方寸之地的長輩們，見到學生及役男的熱情，如同感受到子孫般的關懷，都流露出感動的神情，也顯現出公益服務的成功，讓社會需要關懷的角落處處充滿「愛心」。

(中時)