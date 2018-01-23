我國突擊艇翻版 洛馬研究無人艇配攻船飛彈

2018年01月23日 15:32 中時電子報 喻華德

據Navy Recongition網22日報導，美國國防部戰略能力辦公室（SCO）售予洛克希德‧馬丁一份合約，以研究將AGM-158C遠程攻船飛彈（LRASM）整合至Mark VI型巡邏艇上，成無人飛彈巡邏艇。此概念與我國參謀本部提出的迷你飛彈突擊艇有異曲同工的問題。

據報導，在2017年12月舉辦的水面艦協會（SNA）年度座談會上，洛馬展示了船尾船艉安裝四聯裝遠程攻船飛彈發射器的Mark VI型巡邏艇比例模型，此發射器為搭配下一代候選攻船飛彈使用。

洛馬代表先前表示，此概念為前瞻無人水面艇（USV）在戰略區域如海峽與海灣的應用。主要優勢為結合無人艇的耐航力、生存性（體積小使其難以偵測）至遠程攻船飛彈的性能（射程超過200海里（約370公里））。

洛馬的飛彈快艇概念模型。（圖/翻攝自Navy Recognition網站）

Mark VI 型巡邏艇排水量85噸，酬載5千公斤。一位要求匿名的飛彈專家表示，AGM-158C遠程攻船飛彈本身自重1,150公斤），他解釋「備便待命發射」的程攻船飛彈包含加力器大約接近2千公斤（此加力器與RUM-139 VL-ASROC反潛火箭使用的相似），此外還有發射系統。在 Mark VI 型巡邏艇上安裝四枚AGM-158C飛彈似乎是不可能的任務（即使移除舵房及乘員居住空間成為無人版USV）。

貝宜系統Adaptable Deck Launcher

因此在此想定下應考慮更大的平臺。除了增加酬載之外，大型無人艇能提供更大的航程、耐航力、及任務時間。AGM-158C飛彈能由貝宜系統（BAE Systems）的適應甲板發射器（Adaptable Deck Launcher, ADL)發射，會較整合洛馬模型上的發射架和操作此發射架簡單。

貝宜系統的適應甲板發射器。（圖/BAE Systems)

貝宜系統的適應甲板發射器是甫於本月中2018水面艦協會座談會(SNA 2018)上發表的裝備。洛馬並未在此座談會上回覆Navy Recongition網的問題。

(中時電子報)