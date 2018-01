鐘鉉遺作MV曝光逼哭粉絲 這句「心聲」他唱了9次…

2018年01月23日 15:14 中時電子報 吳品瑤

SM人氣男團「SHINee」主唱鐘鉉上月18日在日租公寓燒炭身亡,結束年僅27歲的生命,消息讓演藝圈同僚及粉絲驚愕傷痛不已,而鐘鉉在去年底的個人演唱會上搶先獻唱新曲〈幻想痛〉,SM娛樂也證實他回歸在即,新專輯主打歌MV都準備好了,沒想到發生憾事,而在粉絲的期盼下,鐘鉉所屬公司日前宣布將發行他來不及公開的新專輯,今在南韓音源網站全面上架,主打歌〈Shinin’〉也在YouTube曝光。

「SHINee」主唱鐘鉉個人最新也是最後一張專輯《Poet|Artist》,今天11首新歌全面公開上架,且主打歌〈Shinin’〉MV也隨之曝光,此曲曲風輕快,只見銀白髮色的鐘鉉,穿著白色高領毛衣、白西裝外套及藍色褲子笑著唱跳,另一套紅色西裝混搭風也相當搶眼,完美詮釋這首由自己包辦作詞作曲的新歌,讓粉絲欣慰能再次看見偶像英姿,但也感傷這也是最後的道別。

其中,歌詞有著「Always be with you」、「慢慢認識我」、「請抱緊我」等揪心字眼,「Always be with you」更出現9次之多,被認為是他對SHINee的喊話,該MV上傳不到1天已有30萬閱覽數,不少歌迷看了MV直呼他留下這麼美好的作品,更多人是忍不住淚崩,喊話「你做得很好,真的辛苦了」,據悉,鐘鉉新專輯將於明天正式發售,所有收益將交給他的母親來成立基金會,用於幫助生活有困難的人們。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線:0800-788995(24小時)

生命線:1995

張老師專線:1980

(中時電子報)