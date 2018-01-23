鐘鉉遺作MV曝光逼哭粉絲 這句「心聲」他唱了9次…

鐘鉉最新也是最後的遺作今全面上架，主打歌〈Shinin’〉MV也曝光。(翻攝自SHINee臉書)

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中時電子報

SM人氣男團「SHINee」主唱鐘鉉上月18日在日租公寓燒炭身亡，結束年僅27歲的生命，消息讓演藝圈同僚及粉絲驚愕傷痛不已，而鐘鉉在去年底的個人演唱會上搶先獻唱新曲〈幻想痛〉，SM娛樂也證實他回歸在即，新專輯主打歌MV都準備好了，沒想到發生憾事，而在粉絲的期盼下，鐘鉉所屬公司日前宣布將發行他來不及公開的新專輯，今在南韓音源網站全面上架，主打歌〈Shinin’〉也在YouTube曝光。

「SHINee」主唱鐘鉉個人最新也是最後一張專輯《Poet｜Artist》，今天11首新歌全面公開上架，且主打歌〈Shinin’〉MV也隨之曝光，此曲曲風輕快，只見銀白髮色的鐘鉉，穿著白色高領毛衣、白西裝外套及藍色褲子笑著唱跳，另一套紅色西裝混搭風也相當搶眼，完美詮釋這首由自己包辦作詞作曲的新歌，讓粉絲欣慰能再次看見偶像英姿，但也感傷這也是最後的道別。

其中，歌詞有著「Always be with you」、「慢慢認識我」、「請抱緊我」等揪心字眼，「Always be with you」更出現9次之多，被認為是他對SHINee的喊話，該MV上傳不到1天已有30萬閱覽數，不少歌迷看了MV直呼他留下這麼美好的作品，更多人是忍不住淚崩，喊話「你做得很好，真的辛苦了」，據悉，鐘鉉新專輯將於明天正式發售，所有收益將交給他的母親來成立基金會，用於幫助生活有困難的人們。

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(中時電子報)

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