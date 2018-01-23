把人體當畫布 刺青師用刺青撫慰女人心

林幸慧把人體當畫布，傾聽客戶的人生故事與需求後，設計出刺青，用刺青撫慰女人心。（馮惠宜攝）

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台中出現首家專接女客的美容沙龍，明亮的裝潢加上清一色女姓刺青師。（馮惠宜攝）
28歲的張小姐在手腕刺了補夢網，盼能揮別連連惡夢的陰影，也鼓勵自己忘掉過去，要更勇敢面未來的人生。（馮惠宜攝）

頸上紋了「Believe in yourself」34歲的傳產品管用紋身提醒自己要有信心，28歲的張小姐則在左手腕紋了個捕夢網希望為告別惡夢；台中市出現首間專接女客的刺青美妝複合店，女性刺青師透過巧思用繪筆撫慰一個個受傷不安的女人心，透過市場區隔立足美容市場。

看準女性刺青熱潮，台中市首度出現專接女客的刺青美妝複合店，全由美女刺青團隊服務，且以明亮的裝潢一改過去刺青店幽暗的感覺，首席刺青師林幸慧指出，女性刺青和美甲、美睫不同，刺青師必須要聽取客戶心事，並且幫客人把心事、心願刺在皮膚上，像是「刺故事的人」，在聽完客人故事後，要發揮巧思將之轉化成紀念性的刺青圖案。

有一位酒店小姐，因命運坎坷，曾多次割腕自殘，幸被前男友帶離酒店，回復正常工作，後來兩人雖無法在一起，女方卻十分感謝他，所以想在割腕疤痕上刺青留念，也遮住傷疤。後來林幸慧設計六朵紅色風信子，花語是「讓人感動的愛」加上兩人英文名縮寫以及定情項鍊圖案，完美遮住割腕痕。

28歲的張小姐因家庭不睦，自小惡夢連連，經常半夜驚醒，她想刺一個捕夢網，希望驅逐惡夢，帶來好夢。林幸慧幫她加上天堂鳥形狀，象徵自由、吉祥、幸福快樂，希望她能跳脫不好的回憶，開始幸福快樂。

而34歲的張小姐因為在職場面臨挑戰，因而在鎖骨紋上「Believe in yourself」，而右手虎口則紋上微笑的英文，提醒自己要經常微笑、有信心。

林幸慧說，現在女性刺青很夯，她也提醒想刺青的女性，刺青圖案會持續一輩子，並不會因時間而消失，在接受刺青前一定要考慮清楚。

(中時)

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