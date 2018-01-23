拒絕「天空蜘蛛網」 基市府3年清7.5公噸纜線

2018年01月23日 15:25 中時 張穎齊

基隆市長林右昌（右二）指出，3年內已清整超過7.5公噸纜線，並將4公里的208根電桿都地下化。（基隆市政府提供）

基隆市電纜線密布，有如蜘蛛網，市長林右昌上任後推動全市架空纜線清整及台電桿線地下化，3年以來已清整超過7.5公噸纜線，而電桿地下化在台電等單位的協助下，也已清除近4公里的208根電桿，估算電桿下地成本大約是每公里2200萬元，由於台電全額負擔經費，為市庫省下至少4千萬元。

林右昌今（23）日在市務會議中指出，自他上任後開始推動架空纜線清整作業，2015年清整1萬2140公斤、2016年清整1萬3830公斤、2017年清整4萬9711公斤，3年合計清整超過7.5公噸的架空纜線。

林右昌指出，很多人都發現基隆的天際線及市容景觀逐漸在改變，這也是市府「整體規畫、分階段執行」的重大案例；而市府清除架空纜線的成果，不僅獲得中央的肯定，其他縣市也紛紛來詢問，市府是如何在沒有捷運工程可以讓纜線下地的情形下，獲得這麼豐碩的成果。

林右昌表示，由於過去市府錯過台電全額負擔推動桿線地下化經費的時機，目前電桿下地作業，原則是台電與市府要各負擔50％的經費，但經過他向台電與各相關單位爭取之下，2017年度、2018年推動的9件台電桿地下化案件，費用分別由台電全額負擔，或由台電與北觀處負擔，市府完全不用負擔經費。

工務處指出，市府推動台電桿下地範圍，計約有3811公尺、208桿，估算電桿下地成本大約是每公里2200萬元，由於台電全額負擔經費，讓市庫省下約4000萬元的經費，工務處同仁則全力協助相關配電場設置地點的規畫及土地取得等作業。

(中時)