惠中寺分送中市府員工臘八粥 慰勞一年辛勞

2018年01月23日 15:23 中時 陳世宗

台中市政府23日中午飄散臘八粥香！佛光山惠中寺為感謝市府團隊對市政的貢獻，在台灣大道市政大樓舉辦「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」，準備9000多碗美味可口的臘八粥給所有市府員工享用。市長林佳龍表示，期望帶給同仁更多能量，為市民提供更好服務。

佛光山中區總住持覺居法師現場贈送星雲大師墨寶春聯「忠義傳家」給市府，由市長林佳龍代表受贈，並回贈「喜迎來富」春聯，以及內有台中花博吉祥物「石虎」藝術品的「萬類蒙滋」禮盒，祈願星雲大師、覺居法師安康喜樂；市府各局處員工共襄盛舉。

林佳龍表示，今天是臘八節、也是佛陀成道日，每一年佛光山惠中寺都會熬煮臘八粥來慰勞市府同仁，也代替市長感謝市府團隊一年來的辛勞。臘八粥有很好的歷史文化背景，擁有分享與祝福的寓意，市府同仁在接受臘八粥的同時，也能有更強的動力與耐力為民服務。

覺居法師表示，佛光山惠中寺每年都會贈予臘八粥給市府與警察同仁，代表結緣與祝福，期望在這個寒冬時節，送上暖暖的一碗粥，慰勞大家一年來的辛勤工作。

佛光山惠中寺已經連續6年在市府舉辦這項活動，臘八粥是運用多種食材烹煮出來的美食，象徵著多元融合與協調的智慧；期盼大家品嘗了熱騰騰的臘八粥，都能溫暖在心頭，也祝福市民在新的一年吉祥平安。

農曆十二月初八為佛陀成道日，又稱「法寶節」，是佛陀夜睹明星而開悟證道的日子，佛教徒仿牧羊女供佛以乳糜之典故，以白米、青江菜、芋頭等八味食材，適量配比熬成粥供佛，稱為「臘八粥」或「佛祖粥」，以祈安賀歲。

(中時)