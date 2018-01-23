流感還沒走 單周14死創新高

2018年01月23日 15:23 中時 陳志祥

全台灣上周流感疫情「突然」暴衝！類流感門急診逼近13萬人次、新增52例流感併發重症與14例流感死亡個案，3項數字紛紛創下今年單周新高，疾管署「希望」這是今年流感的最高峰，可以讓國人過個好年！

上周（1月14日至1月20日）類流感門急診共12萬9593人次，較前一周上升27％；近4週共計57起流感群聚，其中44起（77％）發生於校園。上周新增52例流感併發重症、其中39例未接種本季流感疫苗；另新增14例流感死亡個案（11例B型、2例H3N2、1例H1N1），都有慢性病史，其中11例未接種本流感季疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增14例死亡病例為5女9男，年齡從35歲至91歲，發病7至10天死亡，症狀是咳嗽、上呼吸道疾病，導到呼吸急促，併發肺炎死亡。

從去年10月1日起，國內累計212例流感併發重症確定病例，其中31例經審查為流感相關死亡病例，確定病例及死亡病例感染型別均以B型為多、約佔8成。

疾管署副署長莊人祥指出，往年大都是此時或農曆年期間是流感的最高峰，上周因寒流來襲的影響，流感疫情突然上升，希望這是流感季節的最高峰，不要拖到過年。

疾管署呼籲本周各級學校學生開心放寒假，但不要忽略流感病毒仍伺機而動！目前為流感高峰期，國人應要留意個人健康及加強防護。

(中時)