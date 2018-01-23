年紀愈大朋友愈少？呂秋遠神解：因為你被「減掉了」

2018年01月23日 15:32 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

你是否有感，友情隨著年齡的增長越來越廉價？身邊的朋友越來越少？律師呂秋遠在臉書發文表示，當年紀大了以後，我們可能得要過「減法人生」，就是要把焦點放在自己關注的人與事，至於不重要的部分，只能「let it be」。

一名小資女在呂秋遠臉書上提問「工作幾年後發現週遭的朋友越來越少，大家有了自己的家庭生活後，在乎的也從朋友之間的情誼轉換為工作和家庭，朋友到最後到底扮演什樣角色？我們又該如何維繫？」

呂秋遠則回應：「這位妹子，人生的故事不是這樣的」，減法人生的開端，就是要知道自己真正要的是什麼、不要什麼。你可以不結婚、不結婚有小孩、結婚有小孩、結婚沒小孩，重點是要適合你自己。

原本的朋友，可能選擇要婚姻，跟另一個人組織家庭、生孩子，對他們而言，因為時間有限，你就會變成「比較」不重要的角色，這時候，你就被「減掉」了。

人生就是這樣，到了一定年紀，本來就會有新的人加入；也有些人會突然離去，不會告訴你為什麼，可能是病了、死了、不愛了、不在乎了，你唯一能做的，只有接受。你該做的是調整自己的步伐，該丟的就丟、過去了，就是過去了。至於走著走著就散了的人，不用太難過，你們真的只是彼此不適合而已。

有網友回應被這篇文深深打中「走到這年紀，真的不能什麼都要啊…」、「不管曾經有多愛，該放下的就得放下」。

(中時電子報)