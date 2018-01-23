影》規模6強震襲雅加達 大樓員工驚逃

2018年01月23日 15:29 中時電子報 楊幼蘭

Earthquake @ jakarta. Dont go seashore side. Possible Tsunami alert pic.twitter.com/SKHFYMWNIs — sethu Injirango (@sethulogin) 2018年1月23日

印尼首都雅加達周二遭規模6強震侵襲，迫使部分建築疏散人員。官方說，目前尚未傳出海嘯或傷亡災情。

據法新社23日報導，美國地質調查所（The United States Geological Survey）說，這場地震的深度為43公里，與印尼氣象，氣候和地球物理局（Indonesian Meteorology, Climatology and Geophysics，BMKG）最初稱，地震規模達6.4，深度僅10公里的說法不同。

而據路透報導，地震深度為33公里，震央在蘇甲巫眉（Sukabumi）西方約104公里處，而雅加達距當地約100公里。許多人沿著雅加達鬧區的街道奔逃，而印尼美都電視臺（Metro TV）的畫面則顯示，病患被撤出醫院。

印尼雅加達23日遭規模6的強震侵襲，大樓人員紛紛跑出建築。（路透）

印尼雅加達發生規模6的強震後，民眾紛紛沿著大樓緊急逃生梯疏散。（路透）

鄰近萬丹省的雅加達感受到明顯搖晃約一分鐘。地震發生時，雅加達中區的馬納拉巴達維亞大樓（Menara Batavia）不斷搖晃，大樓內的公司員工緊急疏散到室外空地避難，許多人直呼搖晃太劇烈，非常可怕。

在智利大使館工作的35歲員工托加妥洛（Rudy Togatorop）說，地震持續了3到5分鐘。他才剛坐下，救感覺到大樓搖晃，而緊急逃生梯很窄，他很怕會發生什麼事。

印尼是世上地震最頻繁的國家之一，2004年印度洋因強震引發海嘯，導致周圍13個國家22.6萬人喪生，其中有超過12萬是印尼人。

(中時電子報)