商品放這裡「銷售第一名」！自動販賣機秘密大空開

商品放這裡「銷售第一名」！自動販賣機秘密大空開(圖/達志)

友善列印
中時電子報

自動販賣機24小時販售、簡單的購買方式加上街頭隨處可見，成為一種獨特的購物方式。在日本還會根據自動販賣機的地點，改變商品的排列順序。一台3到4列的販賣機，左上方通常會擺放製造商最想販售的商品或低價促銷品，例如可口可樂的販賣機，左上方一定放可口可樂！

根據《食力》報導，被日本媒體稱為「飲食文化推手」的氏家秀太，調查出日本自動販賣機的排列秘訣，「販賣的商品固定，但排列順序幾乎是依現場決定」。

1公共澡堂

在日本動畫中，洗完澡後都會帥氣地喝一瓶咖啡牛奶，但調查發現並非如此。在公共澡堂的販賣機，左上方商品的前幾名，分別是運動飲料21瓶、礦泉水14瓶、茶類14瓶，也就是將近50％的左上角都擺放了運動飲料。甜甜的咖啡大多會擺在第2排，且占比高達46.2％，變成公共澡堂的配角。

2法院

放在法院的販賣機，左上方都是放茶類，而第一排除了茶類之外，大部分是果汁、可爾必思、奶茶等有甜味的飲料。能觀察出人在審判前、審判後，想來杯讓自己神清氣爽、轉換心情的茶，或是喝杯甜甜的飲料放鬆一下。

3觀光景點

觀光地區的自動販賣機，左上方大多是放茶飲，就連販賣機的外觀，都會設計成能和當地景觀融合的色調、圖案，讓人不覺得它突兀、毀掉了觀光景點的美。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
新光三越南西店韓國展 香蕉牛奶… 5星飯店客製「寶貝派對」彌月、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。