商品放這裡「銷售第一名」！自動販賣機秘密大空開

2018年01月23日 16:51 中時電子報 莊楚雯

自動販賣機24小時販售、簡單的購買方式加上街頭隨處可見，成為一種獨特的購物方式。在日本還會根據自動販賣機的地點，改變商品的排列順序。一台3到4列的販賣機，左上方通常會擺放製造商最想販售的商品或低價促銷品，例如可口可樂的販賣機，左上方一定放可口可樂！

根據《食力》報導，被日本媒體稱為「飲食文化推手」的氏家秀太，調查出日本自動販賣機的排列秘訣，「販賣的商品固定，但排列順序幾乎是依現場決定」。

1公共澡堂

在日本動畫中，洗完澡後都會帥氣地喝一瓶咖啡牛奶，但調查發現並非如此。在公共澡堂的販賣機，左上方商品的前幾名，分別是運動飲料21瓶、礦泉水14瓶、茶類14瓶，也就是將近50％的左上角都擺放了運動飲料。甜甜的咖啡大多會擺在第2排，且占比高達46.2％，變成公共澡堂的配角。

2法院

放在法院的販賣機，左上方都是放茶類，而第一排除了茶類之外，大部分是果汁、可爾必思、奶茶等有甜味的飲料。能觀察出人在審判前、審判後，想來杯讓自己神清氣爽、轉換心情的茶，或是喝杯甜甜的飲料放鬆一下。

3觀光景點

觀光地區的自動販賣機，左上方大多是放茶飲，就連販賣機的外觀，都會設計成能和當地景觀融合的色調、圖案，讓人不覺得它突兀、毀掉了觀光景點的美。

(中時電子報)