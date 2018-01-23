高階警官異動3直轄市刑警大隊長換人 陳家軍成形

2018年01月23日 15:48 中時 胡欣男

新任新北市刑警大隊長黃建榮。（警政署提供）

新任高雄市刑警大隊長侯東輝。（警政署提供）

基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，臺灣警察專科學校主任秘書、本署警監督察及直轄市政府警察局警政監、分局長、大隊長等職缺，經警政署長陳家欽邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室及人事室業務主管等人員，共同就上揭職缺參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討，案經報奉內政部核定。本案調整人員計47員，統一於25日星期四交接到任。

其中，肩負治安重任的台北、新北與高雄市警局刑警大隊長，因應上波台北市刑大大隊長李文章調升刑事局主祕，這次3個大隊長換人，新任台北市大隊長葉超鴻、新北市大隊長黃建榮、高雄市大隊長侯東輝，將貫徹警政署打詐、緝毒、掃黑、肅槍等治安任務。

新任職務：

一、警政署及所屬機關部分

1、 臺灣警察專科學校訓導處主任徐燕輝陞任臺灣警察專科學校主任秘書

2、 本署防治組科長郭瑞權陞任本署督察室督察

3、 本署秘書室科長徐歆陞任本署督察室督察

4、 本署後勤組科長洪錫進陞任本署督察室督察

5、 本署人事室科長張義昌陞任本署督察室督察

6、 本署公共關係室科長楊川調任高雄市政府警察局六龜分局分局長

7、 本署後勤組科長孫成儒調任高雄市政府警察局湖內分局分局長

8、 本署航空警察局督察長陳進吉陞任本署督察室督察

9、 本署刑事警察局偵查第三大隊大隊長梁原銘陞任高雄市政府警察局警政監

10、 本署刑事警察局偵查第二大隊大隊長林淵城陞任本署刑事警察局警政監兼毒品查緝中心主任

11、 本署航空警察局刑事警察大隊大隊長侯東輝調任高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長

12、 本署國道公路警察局督訓科督察長謝宗宏調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長

二、直轄市政府警察局部分

1、 臺北市政府警察局秘書室主任劉炯炫調任新北市政府警察局淡水分局分局長

2、 新北市政府警察局土城分局分局長王順益調任新北市政府警察局海山分局分局長

3、 新北市政府警察局保安科科長余昭俊調任新北市政府警察局土城分局分局長

4、 新北市政府警察局淡水分局分局長林富助調任新北市政府警察局新店分局分局長

5、 新北市政府警察局瑞芳分局分局長黃建榮調任新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長

6、 桃園市政府警察局督察室警政監余輝茂調任臺中市政府警察局警政監

7、 桃園市政府警察局中壢分局分局長廖高江調任桃園市政府警察局桃園分局分局長

8、 桃園市政府警察局楊梅分局分局長翁群能調任桃園市政府警察局中壢分局分局長

9、 桃園市政府警察局大園分局分局長劉印宮調任桃園市政府警察局楊梅分局分局長

10、 桃園市政府警察局大溪分局分局長林信雄調任桃園市政府警察局大園分局分局長

11、 桃園市政府警察局保安科科長陳保安調任臺南市政府警察局玉井分局分局長

12、 臺中市政府警察局烏日分局分局長林文貴陞任臺北市政府警察局警政監

13、 臺中市政府警察局東勢分局分局長吳耀南調任臺中市政府警察局烏日分局分局長

14、 臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長蔡元戎調任臺中市政府警察局東勢分局分局長

15、 臺中市政府警察局公共關係室主任陳家銘調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長

16、 臺南市政府警察局第五分局分局長黃光榮陞任臺南市政府警察局警政監

17、 臺南市政府警察局第六分局分局長吳清飛調任臺南市政府警察局第五分局分局長

18、 臺南市政府警察局佳里分局分局長黃勝智調任臺南市政府警察局第六分局分局長

19、 臺南市政府警察局玉井分局分局長楊華中調任臺南市政府警察局佳里分局分局長

20、 臺南市政府警察局歸仁分局分局長鄭榮崑調任臺南市政府警察局第一分局分局長

21、 臺南市政府警察局第四分局分局長梁仁輝調任臺南市政府警察局歸仁分局分局長

22、 臺南市政府警察局麻豆分局分局長蔡進閱調任臺南市政府警察局第四分局分局長

23、 臺南市政府警察局學甲分局分局長楊青垂調任臺南市政府警察局麻豆分局分局長

24、 臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長陳錦文調任臺南市政府警察局學甲分局分局長

25、 臺南市政府警察局人事室主任翁誌宏調任臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長

26、 高雄市政府警察局楠梓分局分局長陳百祿調任桃園市政府警察局大溪分局分局長

27、 高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長葉超鴻調任臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長

28、 高雄市政府警察局小港分局分局長黃文哲調任高雄市政府警察局三民第二分局分局長

29、 高雄市政府警察局六龜分局分局長陳世煌調任高雄市政府警察局小港分局分局長

30、 高雄市政府警察局左營分局分局長李謀旺調任高雄市政府警察局鳳山分局分局長

31、 高雄市政府警察局林園分局分局長蔡文峰調任高雄市政府警察局左營分局分局長

32、 高雄市政府警察局湖內分局分局長陳杏結調任高雄市政府警察局林園分局分局長

33、 高雄市政府警察局旗山分局分局長陳錦坤調任高雄市政府警察局楠梓分局分局長

34、 高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長洪振順調任高雄市政府警察局旗山分局分局長

35、 高雄市政府警察局公共關係室主任陳文耀調任高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長

(中時)