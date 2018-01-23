中小學生上課時間「朝九晚三」 教育部：短期難達成

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國發會「公共政策網路參與平台」上提案，將「高中及國中小上課時間改為9時至15時（下午3時）」，達到連署標準的5000人，教育部必須回應。教育部今天表示，各級學校每周都有上課節數規定，中小學生上課時間「朝九晚三」短期難達成。

「高中及國中小上課時間改為9時至15時（下午3時）」在去年11月24日達成5000人連署，依規定，教育部必須在兩個月內正式回應，也就是在明天（1月24日）前要給個說法。

對於這項提案，全國校長協會今天發表新聞稿說，最關鍵問題是現行108課綱規定授課時數，縮短上課時間根本做不到；還衍生許多新的教育問題，包括「只上課，導師時間不見了，國民教育變成補習班」、「時數縮減，社團全面停擺」、「授課時數縮減，減少哪一科，減少幾節」等，都需要三思。

全國校長協會表示，延後上學會造成「導師時間不見了」，原本晨間時間，可以增進師生信任，老師伴讀，識字量還可聚沙成塔，也可以指導生活常規，剝奪了導師和晨讀時間，反而對學生沒有幫助。

另外，台灣目前的企業型態是以中小企業占多數，這些中小企業雇主是否願意讓勞工因為接送小孩而有彈性上班時間？如果沒有，家長大人出門上班了，小孩呢？若在家，誰處理？

全國校長協會說，孩子提早放學後，若家長不在家，他們可能無處可去，或是街上遊蕩，增加學校課外安親的需求與照顧，或是增加社會的成本，讓弱勢更弱勢，也不樂見。

教育部國教署組長韓春樹回應，12年國教總綱對各學習階段的授課時數都有規定，以高中職來說，每周必須上課35節，但「朝九晚三」每周只能上25節，足足少了10節課，跟規定明顯不符。此外，一般家長通常要下午5、6點才下班，如果小孩下午3點就放學，會衍生很多問題。

韓春樹表示，中小學生上課時間朝九晚三的提案短期內達不到，但國教署可以進行研究，為長期的教育發展做準備。

(中時)

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