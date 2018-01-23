「法版」亞當山德勒與勞勃許奈德 假結婚基情四射

2018年01月23日 15:58 中時 潘鈺楨

曾聯手主演《褓母hold不住》、《找藉口有限公司》屢創票房紀錄的瑞克布里達與菲力普拉紹是法國時下最夯的金牌喜劇搭檔，兩人的交情及搞笑功力堪稱「法版」亞當山德勒與勞勃許奈德，這次再度聯手打造的《兄弟，嫁給我好嗎》口碑後勁力道驚人，不但笑翻法國240萬位觀眾，更逆勢擠下《雷神索爾3》！

在《找藉口有限公司》飾演一個有嗜睡症的傢伙，在片中開車秒睡的橋段更是片中超爆笑經典畫面的塔瑞克布里達，在首次自編自導自演的超猛爆笑喜劇《兄弟，嫁給我好嗎》，他飾演從摩洛哥來到法國的留學生亞辛，因錯過期中考拿不到學生簽證被迫遣返回國，為了不讓在故鄉的爸媽傷心，只好把腦筋動到男同學身上，兩人假結婚只為了取得居留權，但是移民局官員卻處處刁難，逼得兩人「基」情四射。

而與他私交甚篤的法國喜劇天王麻吉菲利浦拉紹二話不說馬上就答應犧牲色相演出同志伴侶，兩人使出「假」結婚大絕招，同台尬戲笑料百出。導演塔瑞克布里達更在片中特別找來一隻超有喜感的狗狗演出導盲犬，結果一場車禍造成狗狗眼睛受傷結果導盲犬也眼盲，讓許多觀眾笑噴！

故事敘述來自摩洛哥的亞辛（塔瑞克布達里飾）因留學巴黎，被家人視為家族之光，前途一片光明，但某天亞辛考試意外落榜、更弄丟了學生簽證，成為貨真價實的非法移民，他的人生也瞬間變成了黑白。為了不讓家人失望和繼續待在法國，亞辛只好和他最好的兄弟弗瑞（菲力普拉紹飾）假結婚，卻引來了王牌婚姻調查員杜薩(菲利普杜克斯納飾)的懷疑…而正當亞辛忙著跟調查員諜對諜的時候，亞辛的媽媽又突然殺到法國要見媳婦。讓亞辛天衣無縫的「超完美計畫」變成了一場雞飛狗跳的大冒險！電影26日在台上映。

(中時)