FUN寒假 多元學習走出戶外融入課程

新埔國小「森呼吸，不霾願」活動，讓學生把跟同學一起健走群山時所拍攝的山林美景，手作成一張張有個性的文創風景明信片，分送給親朋好友及社會大眾，分享台灣環境之美。（甘嘉雯攝）

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新屋區永安國小即將邁入50年，學校師生用LINE貼圖慶賀，透過寒假作業line貼圖設計，並結合海洋教育，激發學生創造力。（甘嘉雯攝）
桃園區建國國小鄰近桃園後火車站，學校設計課程讓學生參訪東南亞移工商店街主題教學活動，進一步了解後站東南亞移工與本國文化的融合，再做成寒假作業。（甘嘉雯攝）
大園區埔心國小的寒假作業「陶笛演奏」，學生在校學到的陶笛，由老師指定曲目，在寒假期間練習吹奏，並邀請家人共同欣賞，另外，「親子跳繩」部分，在大吃大喝之餘能活動筋骨，更能增進親子關係。（甘嘉雯攝）

桃園市公立學校25日開始放寒假，市府教育局教育局雖沒有訂定寒假作業相關規定，但桃園市國中小的老師們在放假前為孩子們精心設計兼具本位課程、議題融入且強調「動手做」，跳脫過往傳統式的紙本作業，家長及學生都覺得很有趣，參與過程也增進親子關係。

桃園區建國國小的Discovery探索主題課程以培養學生主動探索及自發閱讀之素養為主軸，校長林業泰表示，學校鄰近桃園後站東南亞移工商店街，因此先行設計主題教學活動，師生進行一系列後站家鄉社區踏查與藝術創作，同學再將心得做成寒假作業。

大園區埔心國小寒假作業用陶笛演奏與跳繩增進親子關係，結合年節氣氛，教師指定曲目，學生在寒假期間練習吹奏，並邀請家人共同欣賞，並且和家人一起進行雙人跳繩，活動筋骨。

永安國中即將邁入50周年，學校長期推動海洋教育，創造學校專屬的海洋生物Line貼圖，預計從學生作品中挑選16款貼圖上架，學生除了展現自我創意外，也必須學習打開創造力的心。

(中時)

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