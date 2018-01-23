日月光環保學術論文奬助 16位碩博士生入選

2018年01月23日 16:06 中時 廖德修

第4屆日月光環保學術碩、博士論文獎助第1階段頒奬典禮今舉行，儀式結束後獲獎同學合影。（圖／日月光文教基金會提供）

財團法人日月光文教基金會第4屆「環保學術碩博士論文獎助」，經審查計有16名碩博士生入圍，今天（23日）上午舉行論文計畫書發表會及第1階段獎助金頒獎典禮。

日月光文教基金會總監林浚南在頒獎儀式中致詞表示，獲獎的碩博士就讀的多是環境相關科系，也曾在動物園、農委會特生中心、企業界實習，他期勉獲獎的碩博士，未來都能成為「種子部隊」，守護與捍衛台灣環境。

林浚南並表示，獲獎的碩博士，未來如想繼續從事環保相關研究，日月光願意略盡棉薄，繼續獎助研究。

由於氣變遷衝擊環境及生態系統，此次獲獎者有博士生從水資源需求者端做研究重點，並以氣候變遷下高脆弱性的社區為研究對象，找出提升社區水資源使用效率的方法。而台灣地區水庫優養化嚴重，有博士生針對自來水中新型藻毒素 (BMAA)進行研究，開發對BMAA的處理方法，以保障供水安全，具有重要的價值與意義。

其他通過第一階段審查的論文研究主題包括：河口與海岸生態環境保護、廢水與汙泥處理、綠色能源前瞻研究、環境汙染整治、永續環境資源管理、環境政策或環境法律，以及環境生態保育相關議題，又以「水」的問題，吸引最多碩博士生研究興趣。

今天的論文計畫發表會暨頒獎典禮，由日月光文教基金會總監林浚南頒發16位同學每人1萬元獎助學金，待今年8月前完成口試畢業，並通過最後審查，年底頒發餘額獎助學金，獲得博士論文獎助者獎助金8萬元，碩士論文獎助5萬元。

本屆獲獎的博士生有台灣大學李苑華、陳建樺、余哲瑨，成功大學陳逸廷共4名。碩士生包括台灣大學李政泓，成功大學吳青樺、何星融、游漢威、陳瑩禎、孫曼庭，清華大學陳怡靜、廖偉伶，中央大學陳又新，中山大學王昱琳、林彥伶，宜蘭大學曹均，計12名。

日月光文教基金會自2014年起舉辦「環保學術碩博士論文獎助」，前三屆已有43位碩博士獲獎，共發出獎助金242萬元。

(中時)