5星飯店客製「寶貝派對」彌月、抓周、慶生全包辦

台北晶華酒店推出「晶華寶貝派對」。（台北晶華酒店提供）

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客製化翻糖蛋糕。（台北晶華酒店提供）
「晶華寶貝派對」可打造獨一無二的場地佈置。（台北晶華酒店提供）
「晶華寶貝派對」包辦場地規劃佈置、餐點設計烹調、活動流程掌控等服務。（台北晶華酒店提供）

對許多家長來說，孩子們的彌月、抓周、慶生等都是極富紀念意義的重要日子，台北晶華酒店積極拓展親子市場，宴會事業部在過年前正式推出「晶華寶貝派對」專案企劃，包辦場地規劃佈置、餐點設計烹調、活動流程掌控等服務，並指派專業的派對顧問為寶寶量身訂做新生彌月、週歲抓周、溫馨生日等活動，讓家長替孩子打造值得珍藏紀念的成長紀錄。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「每年在台北晶華酒店完婚的新人有多達700對，每一對新人在共組家庭之後，都可能會進入養兒育女的人生另一個階段，晶華希望在他們人生的每一個階段裡、都能扮演重要的角色，不只是見證他們的婚禮，還能透過舉辦彌月或是生日派對、分享他們孩子成長的喜悅。」

賓客可以針對不同需求，打造獨一無二的場地設計佈置，像是賓客桌面專屬餐墊、迎賓指引海報、寶寶名卡、迎賓拍照背板、禮物袋專用設計貼紙等客製化印刷品。

餐點方面也不只有大人愛吃的法式鹹派、肯瓊炸雞、自製迷你漢堡、炙燒美國老饕肋眼蓋肉、香酥花枝圈等熱食，還有一系列悉心烹調的寶寶副食品，包括花椰菜佐洋蔥西芹泥、地瓜泥、櫻桃番茄佐南瓜泥、香橙紅蘿蔔泥。

甜點部分則有造型奇趣的馬卡龍、手工餅乾、杯子蛋糕、瑪德蓮，主廚更為每位受邀的小小賓客製作出專屬的薑餅屋及火車蛋糕；而最重要的生日蛋糕除了客製化翻糖蛋糕外，主廚也會與主人家的爸爸媽媽攜手烘焙一個無糖、健康、水果口味的海綿蛋糕與寶寶共享，針對滿周歲的寶寶還安排有抓週活動。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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