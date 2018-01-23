「大胸部加禿頭」 湯姆希德斯頓自揭本質是這樣

湯姆希德斯頓為電影傻裡傻氣的反派主角配音。（采昌提供）

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努斯大佬是電影主要反派角色。（采昌提供）

在《復仇者聯盟》（The Avengers）和《雷神索爾》（Thor）系列電影中，詮釋迷人反派「洛基」的英國演員湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），男神魅力風靡萬千影迷，更因為和美國「國民小天后」泰勒絲（Taylor Swift）的短暫而高調戀情，讓他的知名度攀上另一高峰。事實上，他日前為了最新動畫配音作品《石器小英雄》出席倫敦首映，還是有不少美國媒體直接稱他為「泰勒斯前男友」，此舉讓粉絲為他抱不平，畢竟他在戲劇領域一直被公認是實力與努力兼具的演員，不但主演多部電影與電視劇，更持續在劇場界耕耘。

他在《石器小英雄》中，用法國腔英語完美詮釋自大傲慢又傻裡傻氣的「努斯大佬」，談到這次配音，湯姆也笑說：「我前後花了16個月為這個角色配音，我喜歡努斯大佬那種自以為是的傻氣。我之前也演過反派，但這個角色和以往非常不一樣，他不是凶狠，他只是個傻瓜而已。」

湯姆希德斯頓在訪問中數度強調：「我不是因為參與這部電影才這樣說，我真的從小就是阿德曼的粉絲！」不過導演尼克之所以選上湯姆配音「努斯大佬」，其實並非因為他的戲劇表現，而是看上湯姆之前參加英國BBC喜劇談話節目《諾頓秀》（The Graham Norton Show）的表現。在該集節目當中，湯姆硬著頭皮在奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）本人面前模仿他，不但笑翻全場，湯姆也囧得滿臉通紅，也讓導演因此看到他在男神軀殼之下的傻氣靈魂，所以選定他飾演「努斯大佬」。

而對於為這個角色配音，湯姆也大笑：「當我看到努斯大佬的人物造型，那巨大的梯型胸部、一雙小手和禿頭，我當下就心想『天哪！尼克真是看透我了！他簡直是透過外表看到我的本質！這個角色選我就對了！』」

值得一提的是，《石器小英雄》是阿德曼動畫近40年來最大型製作，歷時8年打造，出動150位工作人員、33位動畫師，並用30個月手工打造273個黏土人偶，光是黏土嘴型就製作超過3000個。此外，為了呈現片中的原始人森林，劇組也手工製作60棵樹，其中每棵樹都需花上一週時間製作，劇組更出動CG團隊打造規模宏大的足球場。

這也讓湯姆希德斯頓很有感觸：「導演和工作人員精心製作片中這些場景與黏土人偶，並運用定格技巧，一格一格地擺弄拍攝它們，這真的需要投入難以想像的辛苦和精力，而最後的成品卻是如此輕鬆又傻氣，黏土動畫的這個反差，讓我非常著迷。」電影26日在台上映。

(中時)

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