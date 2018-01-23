小金門南山頭四營區開放 老營長、排長感性談往事

「烈嶼南山頭四營區」，在斥資新台幣1379餘萬元整修後，今（23）日起對外開放參觀。（李金生攝）

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「烈嶼南山頭四營區」坑道動線與結構均為金門少見。（李金生攝）
老營長劉御（右二）和排長劉文哲（右三）應邀重返「烈嶼南山頭四營區」據點。（李金生攝）
斑駁的牆壁有戰士們共同的回憶。（李金生攝）
老營長劉御（右）和排長劉文哲（左）憶當年談往事。（李金生攝）
「烈嶼南山頭四營區」面對遼闊的大海，是小金門南海岸重要據點之一。（李金生攝）
「烈嶼南山頭四營區」保留原有風貌，期待吸引遊客來到。（李金生攝）
營區內的參天老樹，都是戰士們用心栽培長大。（李金生攝）
金管處期待「烈嶼南山頭四營區」帶動觀光新發展。（李金生攝）
互動遊戲體驗採預約方式報名，須於參觀3天前採團體報名。（李金生攝）
重返昔日駐守的小金門陣地，劉文哲排長十分開心。（李金生攝）
庇佑官兵軍旅平安的營區小廟，對聯是「大炮小炮炮對炮、金門廈門門對門」。（李金生攝）

配置2座炮堡、7座地下射口碉堡與1座指揮所，坑道動線與結構均為金門少見的「烈嶼南山頭四營區」，在斥資新台幣1379餘萬元整修後，今（23）日起對外開放參觀。金門國家公園管理處期待這座走過1996年台海危機的昔日海防據點，帶動小金門「戰地」觀光遊憩的新發展。

這處位於小金門最南端，早期為南海岸重要據點之一的陣地，坑道橫向最長約120公尺，縱長約70公尺，深達3層，坑道的動線與結構均為金門少見，且鄰近金門唯一的玄武岩海岸地形，可就近觀賞多樣的地形變化，兼具戰地史蹟與人文地理的觀光潛力。

金管處在縣府挹注20％經費，斥資新台幣1379餘萬元進行整建和空間設計，自2016年8月起施作，迄去年12月完工，特別協調軍方在原來炮堡中，重新安置1座57戰防炮，讓軍事空間感更加完整。另首次結合據點的環境特色，規畫在各個坑道、碉堡等空間採用互動式遊戲體驗方式，提供親子及民眾多元趣味，不一樣的遊憩行程。

30年前駐守南山頭，應邀重返陣地的營長劉御回憶指出，當年有挖不完，一直沈入海沙裡的反登陸「軌條砦」，還有走不完的夜行軍和做不完的工事，身體受了很多苦痛，但官兵都練就一身好體格，而「戰地就是戰地，血染紅土大地」他從擔任連長到營長期間，包括著名的「東崗事件」在內，處理的屍體超過100具，駐軍留下許多苦勞和功勞。

這回，他專程再走訪島上的水上堡、沙溪堡、烈女廟和經歷很多靈異事件的李將軍廟，並到當年遍布雷區的海岸踩一踩，感謝金管處綠、美化做得很好，給他的感受就是訝異！

1995年11月至1996年7月在南山頭當排長的劉文哲，也穿上當年他在據點換裝的陸軍「大迷彩」上衣。他表示，這座據點就蓋在玄武岩的懸崖上，地勢十分險峻，卻因面對遼闊的大海，讓人彷彿置身世外桃源。

劉排長還回憶說，1996年台海危機時，兩岸局勢空前緊張，平常戰士挖散兵坑，總是隨便鏟兩下就了事，但在這個當口，卻個個挖得深深的，戰士們扛著彈藥箱跑來跑去，就像戰爭片的情境一樣。他可以保證當時軍心穩定，官兵都願意為保衛自由、鄉土和生活制度一戰，「打就打，沒甚麼好怕的！」

劉排長也不忘當年打「小蜜蜂」的阿麗姐，以及常常缺水，2星期沒洗澡和阿兵哥因為女友「兵變」痛哭流涕，連自己最後也碰上的往事。

金管處表示，互動遊戲體驗採預約方式報名，須於參觀3天前採團體報名，每隊參加人數為2-6人，預約諮詢電話：(082) 364411。

(中時)

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