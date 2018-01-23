9天補拍22場戲 克里斯多夫普拉瑪坦言吃重

克里斯多夫普拉瑪（左）臨危受命，接替凱文史貝西角色。（catchplay提供）

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改編自美國黑金豪門真實天價綁票案的電影《金錢世界》，導演雷利史考特（Ridley Scott）短短9天換角重拍完成驚人創舉，也多虧臨時上陣飾演首富爺爺的88歲奧斯卡得主克里斯多夫普拉瑪（Christopher Plummer）一絲不苟、氣勢非凡的演出更貫穿全片十分搶鏡。

克里斯多夫補拍的22場戲相當吃重，不乏眾多繁複的台詞，其中幾幕還得回春扮演60歲的蓋提，然而準備時間卻不到兩週。克里斯多夫坦承他沒時間研究角色，儘管和本尊有一面之緣，劇本、自身經驗和導演仍是他成功駕馭的關鍵，他說：「50年前我曾在一個派對上見過蓋提，除此之外全靠紮實的劇本和自己的想像詮釋這個角色。我的台詞又多又長，不過拍攝時導演的幽默讓現場氣氛很輕鬆，他也安排先讓我解決最難的戲，因此越拍越上手，有種倒吃甘蔗的感覺。」

克里斯多夫普拉瑪把首富視錢如命的冷酷、孤獨、落寞等各種面貌全人性化地精準呈現，讓他獲一致好評。而日前一名眼尖的美國影評疑似在片中發現因性醜聞被替換的影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）的身影，儘管只有短短一秒畫面仍引發不少話題，對此導演雷利史考特親自回覆，不僅大方笑稱對方好眼力，亦解釋因為技術上的問題僅有這一幕無法重拍，但他也拍胸脯保證其他99%絕對都是克里斯多夫普拉瑪演出。消息一出，也讓眾多影迷相當好奇，等著進戲院一探究竟。

《金錢世界》描述美國鉅富的金孫約翰保羅蓋提三世在義大利慘遭綁票，母親蓋兒哈里斯（蜜雪兒威廉絲飾）驚慌失措地求助前公公，也就是當時的全球首富尚保羅蓋提（克里斯多夫普拉瑪 飾），但被世人戲稱「擁有全世界金錢」的他竟公開嗆聲拒付贖金，導致孫子慘遭憤怒的綁匪凌虐，驚慌失措的母親決定與前CIA探員弗萊奇（馬克華柏格飾）攜手合作，展開一場緊張刺激、爭分奪秒的火線救援！電影2月2日在台上映。

(中時)

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