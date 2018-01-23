連恩尼遜成「救援」專門戶 網友要求：去救麥特戴蒙

2018年01月23日 16:11 中時 潘鈺楨

由地表最強老爸連恩尼遜主演懸疑動作新片《疾速救援》，在台上映後口碑票房表現亮眼，開出亞洲地區最高票房佳績。老爸連恩尼遜堪稱影史「救援王」，從拯救女兒的《即刻救援》到救援整架飛機的《空中救援》，再到這次拯救全列車乘客性命的《疾速救援》，可謂「救援」專門戶，且成功率百分百，堪稱「平民超級英雄」。有網友幽默表示，老爸從空中救到火車，那下次一定就是救郵輪，完成海陸空成就之後再救外太空，可見「救援王」形象深植人心。

更有網友要「救援王」連恩尼遜去拯救影史上惡名昭彰的「欠救王」麥特戴蒙。連恩尼遜有著「地表最強老爸」美名，而麥特戴蒙則被稱為「史上最欠救男人」，從《搶救雷恩大兵》、《星際效應》到《絕地救援》共被救援8次，從地球到外太空都有他需要「被救援」的足跡，更有媒體計算出他的救援費高達27兆台幣，兩人各自主演新片也陸續上映，同時影迷們也期待兩人是否有機會合作，共同擦亮「救援」招牌！

而老爸日前在上節目宣傳《疾速救援》時，也遭遇前女友現身來搞鬼。原來是老爸在節目上意外碰到「前女友」海倫米蘭，這位奧斯卡影后也上同節目來宣傳主演鬼片，兩人時隔多年後同台合體，更自曝當年交往秘辛，令觀眾感到相當驚訝，同時兩人也表現得落落大方毫不尷尬，氣氛相當歡樂融洽。

《疾速救援》劇情描述保險公司經理麥可（連恩尼遜 飾）搭乘通勤列車下班途中，遇見了神秘的陌生女乘客喬安娜（薇拉法蜜嘉 飾）。喬安娜聲稱想請麥可幫忙找出列車上的一名「不速之客」，並且願意提供他豐厚的報酬。麥可雖然覺得她行徑可疑，但仍同意協助。然而隨著愈發深入案件，麥可也逐漸發現自己正身陷一場致命陰謀佈局之中，他被迫展開驚心動魄的追逐戰，並終結這輛列車即將發生的厄運！電影現正上映中。

(中時)