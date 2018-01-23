泰國3000隻猴群洗劫2座村落與寺院

泰國的猴子會堂而皇之的在大街上找人討食，也連帶使牠們膽子愈來愈大。(圖/美聯社)

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中時電子報

泰國四色菊府(Sisaket Province)的兩座村莊遭到3000多隻飢餓猴子的洗劫，這些猴子肆無忌憚的侵入民宅與寺院中尋找食物。

大陸的英文媒體南華早報(South China Morning Post)報導，這些野生的長尾猴完全不怕人，非常積極的入侵民宅當戶中尋找食物，即使屋主關上門窗，也不一定能把他們擋在外面。因為許多猴子還能找到屋頂的通風設備進入房屋，幾乎是防不勝防。

當地村長說，早在村落建立以來，部落野猴子就沒有離開過，只是在以前猴子數量還並不高，當時猴子以野生水果和其他天然食物為食，侵入人類聚落的情況還不多。但是隨著村落擴大，村落更接近森林，猴子遇到人類的情況就變多，使得猴子向當地人民的家中覓食。

另外泰國是個佛教國家，所以寺院特別多，也不主張殺生，飢餓的猴子也就選擇幾乎不設防的寺院，尋找供佛的祭品來食用。有些寺院也很堅持善心看待一切，僧人代表說，雖然猴子入侵了他們的寺院，但僧侶從來沒有毆打過猴子，因為保護動物是很重要的，他認為這個地區可以成為一個旅遊景點。

也因為猴子沒有天敵，所以這些猴子愈來愈膽大，有些猴子甚至直接住在寺廟裡。

然而，一些居民的生活就受到猴兒的破壞，要是忘記關閉窗戶，房屋幾乎必定遭到洗劫，食物會被偷走，猴兒在翻找時也會把許多人們的家當掃到地上或是自己帶走，有些猴子甚至學會打開冰箱，把冰箱翻的一團亂。

甚至猴子們之間的爭鬥也在人們的地盤上開打，猴子們在民宅屋頂上爭奪食物、相互追逐，要是戰鬥的很激烈，屋頂也會被猴子打壞。

泰國地方政府通常每年撥出3萬5千泰銖購買食物來餵養猴子，並且每年舉行一次自助晚會，但不管給了多少食物，猴子問題是愈來愈嚴重。

(中時電子報)

文章來源：Horde of hungry monkeys plundering Thai villages and temple

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