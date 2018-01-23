觀光局公布「黑名單」！全台52家旅行社有問題

寒假出遊注意！觀光局公布全台52家「問題旅行社」(圖/達志)

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中時電子報
、中國時報/

寒假旅遊旺季即將到來，交通部觀光局為了保障旅遊消費者的權益，公布52家旅行社業者黑名單，其中共有5家廢止旅行業執照、32家申請解散、2家經票據交換所公告拒絕往來、4家未投保履約保證保險、3家勒令停業、自行申請暫停營業有6家。希望民眾找合法旅行社購買旅程、機票等，保障自身權益。

交通部觀光局公告106年6月24日至107年1月22日期間之旅行業營運狀況如下：

一、廢止旅行業執照5家：

1.龍麒(臺北市，旅行業保證金經強制執行且解款在案，惟未依規定繳足旅行業保證金)

2.中英(臺北市，旅行業保證金經強制執行且解款在案，惟未依規定繳足旅行業保證金)

3.創世紀國際(臺北市，經中華民國旅行業品質保障協會【下稱品保協會】公告退會，未依規定補繳保證金)

4.上品(嘉義市，經品保協會公告退會，未依規定補繳保證金)

5.圓鼎(高雄市，旅行業保證金經強制執行且解款在案，惟未依規定繳足旅行業保證金)

二、申請解散32家：

臺北市：無限遊、宏采、天福、快樂天堂、康義、即時訂、台灣好運、聚星、健全、波蘿、凌翔國際、盛廣、錫安國際、港祥、喜信、泰山、上海旅遊國際。

新北市：駿航、亞祥、佳邦國際。

宜蘭縣：睿通

桃園市：瘋狂家族。

雲林縣：大北環、如意輪、華展。

臺南市：茂昇。

高雄市：右佑、麗豪、鼎旺國際、曜洋。

屏東縣：禾延。

金門縣：美迦南。

三、經票據交換所公告拒絕往來2家：

祥泰(臺北市)、春和(新竹市)。

四、未投保履約保證保險4家：

捷太(臺北市)、七海國際(臺北市)、普緹國際(臺中市)、泰成(臺中市)。

五、勒令停業3家：

1.大業(桃園市，無預警歇業、販售旅遊產品無法履約，且財務狀況顯有損害旅遊消費者權益之虞)

2.睿選國際(臺中市，無預警歇業、販售旅遊產品無法履約，且財務狀況顯有損害旅遊消費者權益之虞)

3.長谷(高雄市，公司財務困難致無預警歇業解散員工，且財務狀況顯有損害旅遊消費者權益之虞)

六、自行申請暫停營業6家（該等旅行社停業期滿後須申請復業）：

1.中國國旅（停業至107/12/31、台北市）

2.地球家國際（停業至107/7/31、新北市）

3.日興（停業至107/08/31、台中市）

4.裕典（停業至107/06/20、台中市）

5.盛功（停業至107/09/17、台南市）

6.安美（停業至107/09/04、高雄市）。

觀光局表示，旅遊諮詢可利用免付費電話 0800-211734詢問、品保協會申訴專線02-25995088查詢。另旅客如於國外發生急難事故，可向「外交部旅外國人急難救助聯繫中心（全球免付費專線800-0885-0885）」尋求協助。

(中時電子報)

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中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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