女友不想還錢出怪招裝窮 捐款千元收據修圖變百萬

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中時

29歲曾姓女子與男友分手，被男友追討存在她帳戶的214萬多元，曾女不想還，想岀請友人捐款1000元取得收據，再拍照用修圖軟體將1000後面加3個0變成「1000000」，假裝捐款100萬元，傳圖檔訊息給前男友解釋已無力還款的計謀，案經男友發覺，曾女不服被依偽造文書罪判刑提上訴。台北地院二審合議庭認原審判刑3月，得易科罰金9萬適當，23日駁回上訴，全案確定。

曾女與張原本是男女朋友，交往期間，張陸續交付214萬7844元給曾女，2016年7月雙方分手，張央求曾女復合及還款；曾女為使張知難而退，前年8月15日請友人到「台灣兒童暨家庭扶助基金會台北市北區分事務所」捐款1000 元，取得收據，以數位攝影器材將收據拍攝成圖片檔，再利用修圖軟體，將捐款金額1000 修成1000000 後，傳簡訊給張，表明錢捐公益無力還，被依偽造文書罪起訴。

曾女的律師表示，200多萬元是張贈與，張並無受損害的事實，但法官認為，刑法處罰偽造文書罪在保護文書的真正，損害不以經濟價值為限；且張與曾女有金錢糾紛，曾女變造收據可能使張誤認款項被移轉，無從要求返還。北院一審簡判曾女3月徒刑，可易科罰金。

但曾女和檢察官都不服，檢察官上訴認為曾女未歸還214萬7844 元，犯後毫無悔意，判刑3月太輕；曾女則認為量刑過重。北院二審合議庭認為，曾女與張關於款項的性質認定有爭執，且曾女是否涉及詐欺取財罪，還在偵查中，與她行使偽造私文書並沒有關聯，一審的量刑適合，駁回上訴，全案定讞。

(中時)

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