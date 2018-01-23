一月前宣布罹癌 Tizzy Bac貝斯手哲毓病逝

2018年01月23日 16:23 中時電子報 蔡曉婷

Tizzy Bac證實哲毓病逝。（圖／取自Tizzy Bac臉書）

瑪莎、吳建恆發文哀悼哲毓病逝。（圖／取自五月天 瑪莎、吳建恆KEN臉書）

Tizzy Bac於2007年曾獲金曲最佳專輯製作人獎。（圖／中時資料照片）

成軍18年、曾獲得金曲獎最佳樂團、最佳演唱專輯製作人肯定的Tizzy Bac，上月傳出貝斯手哲毓罹癌，當時哲毓曾開腔表示：「要用新歌回來跟大家見面」，對抗癌十分樂觀，未料今(23日)稍早Tizzy Bac官方臉書證實哲毓病逝，「哲毓在家人朋友的陪伴下，平靜地前往天堂旅行了」。

Tizzy Bac今透過官方臉書宣布，中午哲毓在家人的陪伴下啟程前往天堂，證實哲毓不敵病魔辭世，並表示：「請大家記得他在舞台上的光采，對音樂的熱情，並且也為他的家人祝福與禱告。如果你想念他的時候，請打開任何一首這個世界很棒的音樂，你就可以和哲毓再次相遇」。

哲毓上月14日發文，鬆口2016年3月被確診罹癌，治療期間幸虧有妻子、團員的支持，才讓他挺過這一切，並表示團員們還在努力做新曲，承諾想用新歌在和樂迷們見面，未料今傳出病逝，Tizzy Bac臉書表示：「『那美好的仗你已經打過了，當跑的路你已經跑盡了，該守住的美好你也已經守住了』，在音樂的天堂裡，哲毓，永遠年輕。」

對此噩耗，旺福小民說：「好難過啊，哲毓好走」，五月天成員瑪莎轉發說：「他是個讓我忌妒羨慕卻又極為佩服的bass手，給了Tizzy Bac音樂裡穩定的低音和張力，也同時渲染了歇斯底里張牙舞爪的氛圍和力道。謝謝你，哲毓。一路好走。」主持人吳建恆表示：「前一陣子分享了Tizzy Bac的聖誕節新歌，是因為我們並不知道，在何時可能就會失去一個朋友。和哲毓 也説不上來是非常熟的朋友，在TB停止活動這段時間，也在幾個場合和他聊天幾次。我會想念你的～」。

Tizzy Bac臉書全文：

在今天中午，天氣清朗的自由日，哲毓在家人朋友的陪伴下，平靜地前往天堂旅行了，請大家記得他在舞台上的光采，對音樂的熱情，並且也為他的家人祝福與禱告。如果你想念他的時候，請打開任何一首這個世界很棒的音樂，你就可以和哲毓再次相遇。

「那美好的仗你已經打過了，當跑的路你已經跑盡了，該守住的美好你也已經守住了」，在音樂的天堂裡，哲毓，永遠年輕。

(中時電子報)