草津白根山火山爆發草津國際滑雪場雪崩 1死、10傷、15名台灣旅客平安

2018年01月23日 16:48 中時 黃菁菁

日本群馬縣有名的草津國際滑雪場23日上午10時5分左右因白根山火山爆發引起雪崩，黑色噴煙衝入雲霄，火山噴石則如雨下，已造成1人死亡、10人輕重傷。另有15名台灣觀光客一度被困滑雪場，日警已派直升機、雪上摩托車接15名台灣人下山，預定傍晚全員可安全下山。

在滑雪場接受日媒採訪的千葉縣高中生表示，「上午10點左右，聽到如雷聲般咚的巨響。」、「當時正要搭纜車上山突然聽到，因白根山火山爆發，請下山到室內避難的廣播」、「若早點上山可能就被噴石擊中了」。

有的滑雪客表示，看到山頂的黑煙，有的沒有聽到火山爆發和噴煙的聲音，但因聽到警鈴一直響，感覺很不安。

日本氣象廳指出，23日上午9時59分群馬縣草津白根山觀測到火山性微動，同時接獲民眾通報山頭冒煙，白根山中的本白根山疑似噴發，故立即發布火山爆發警報。

氣象廳上午11時50分左右發布了火山口周邊警報，將火山噴發的警戒層級從第2級的「火山口周邊管制」提升為第3級的「限制入山」。日本2007年設定火山爆發警戒層級以來，草津白根山首次達到第3級。

本白根山的火山口在鏡池附近，當地已確認到飛散超過1公里高的火山噴石。氣象廳指出，鏡池附近方圓兩公里範圍內都可能有噴石、火山灰、高濃度的火山氣體等，故呼籲民眾要提高警覺。 火山口周邊被限制入山的有群馬縣嬬戀村、草津町。

這次火山爆發引起雪崩，滑雪客搭乘的纜車的玻璃窗還被火山噴石震碎，共造成10人輕重傷。長野縣吾妻廣域消防本部指出，23日下午救出的10人當中，有1人死亡，是在當地受訓的陸上自衛隊自衛官，另有8名自衛隊員受輕重傷。

滑雪場約有80名滑雪客在纜車站等待救援，其中包括15名台灣旅客，當地警方表示，預計下午5時30可全員安全接下山。

(中時)