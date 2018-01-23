青農網路行銷　年銷6000萬元

農委會李副主委退之與青農網紅代表合影。（農委會提供）

友善列印
中時

農委會自2015年起連續3年，輔導青農利用電子商務銷售農產品，整體銷售成績成長10倍，2017年總銷售額已超過6000萬元，大幅提升青農的實質所得，今日也舉辦「農村再生輔導青農透過電子商務行銷計畫」成果記者會暨「青農的網路時代」專書發表會展現成果。

農委會表示，不少青農善用網路推廣品牌或農產品都有很好的效益，有台東紅黎先生之稱的吳正忠（魯瓦），為了推廣部落紅藜，曾徒步環島，以一步一腳印的方式行銷台東青農農產品，更在臉書成立粉絲專頁「紅藜先生-為土地而走」，紀錄環島點滴，這樣熱血的行為也吸引媒體關注成為網路名人。

在實際銷售方面，吳正忠透過網路行銷，希望不受制於盤商。同時也研發多種紅藜商品，他的紅藜周邊產品，已經拿過 9 面金牌，去年更獲得美國匹茲堡發明展的金牌及特別獎。

農委會指出，自稱是「農夫界金城武」的謝銘鍵，綽號小劍劍，是玉里稻農二代。由於天性搞怪，他把例行農事放上網，以幽默的詞句，搭配影片和手繪漫畫，無意中爆紅。不管是多辛苦、或挫折的事件，他都用KUSO又搞笑的角度看待，讓網友開懷大笑，也造就他的高人氣，並吸引媒體報導，除了打響小劍劍的名號，也帶動米的銷售。

農委會表示，東港福灣莊園行政主廚許華仁和屏東可可農友合作製作巧克力，並結合在地農特產研發出櫻花蝦、紅藜等創新口味的巧克力，他的目標是和屏東農民共同打造巧克力王國。許華仁更以實際行動參加國際大小賽事，2017世界巧克力大賽(International Chocolate Awards)亞太區域賽他拿下5金2銀1銅、去年10月份倫敦世界巧克力大賽（International ChocolateAwards）許華仁更奪得銅牌佳績，讓世界驚豔於台灣巧克力。

農委會李退之副主委表示，電子商務是最新的商業模式，至今各項配套都已成熟，青農利用網路行銷農產品正是新農業重要的一環，能突破傳統產銷，獲得更多收益。

(中時)

小金門南山頭四營區開放 老營長… 阿里山火車出軌 幸無人受傷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。