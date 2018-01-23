青農網路行銷　年銷6000萬元

2018年01月23日 16:27 中時 楊騰凱

農委會自2015年起連續3年，輔導青農利用電子商務銷售農產品，整體銷售成績成長10倍，2017年總銷售額已超過6000萬元，大幅提升青農的實質所得，今日也舉辦「農村再生輔導青農透過電子商務行銷計畫」成果記者會暨「青農的網路時代」專書發表會展現成果。

農委會表示，不少青農善用網路推廣品牌或農產品都有很好的效益，有台東紅黎先生之稱的吳正忠（魯瓦），為了推廣部落紅藜，曾徒步環島，以一步一腳印的方式行銷台東青農農產品，更在臉書成立粉絲專頁「紅藜先生-為土地而走」，紀錄環島點滴，這樣熱血的行為也吸引媒體關注成為網路名人。

在實際銷售方面，吳正忠透過網路行銷，希望不受制於盤商。同時也研發多種紅藜商品，他的紅藜周邊產品，已經拿過 9 面金牌，去年更獲得美國匹茲堡發明展的金牌及特別獎。

農委會指出，自稱是「農夫界金城武」的謝銘鍵，綽號小劍劍，是玉里稻農二代。由於天性搞怪，他把例行農事放上網，以幽默的詞句，搭配影片和手繪漫畫，無意中爆紅。不管是多辛苦、或挫折的事件，他都用KUSO又搞笑的角度看待，讓網友開懷大笑，也造就他的高人氣，並吸引媒體報導，除了打響小劍劍的名號，也帶動米的銷售。

農委會表示，東港福灣莊園行政主廚許華仁和屏東可可農友合作製作巧克力，並結合在地農特產研發出櫻花蝦、紅藜等創新口味的巧克力，他的目標是和屏東農民共同打造巧克力王國。許華仁更以實際行動參加國際大小賽事，2017世界巧克力大賽(International Chocolate Awards)亞太區域賽他拿下5金2銀1銅、去年10月份倫敦世界巧克力大賽（International ChocolateAwards）許華仁更奪得銅牌佳績，讓世界驚豔於台灣巧克力。

農委會李退之副主委表示，電子商務是最新的商業模式，至今各項配套都已成熟，青農利用網路行銷農產品正是新農業重要的一環，能突破傳統產銷，獲得更多收益。

(中時)