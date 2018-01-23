藍基市長初選民調倒數2天 3強鼎立爭支持

國民黨基隆市長初選參選人謝立功今（23）日推出形象影片「破繭」，提出「一城開雙臂擁三水展四線，行銷人文雨都」的政見口號，向市民承諾讓基隆破繭而出。（張穎齊翻攝）

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國民黨基隆市長初選參選人宋瑋莉（右）提出必須改善市區交通動線及公車老舊、底盤太高等問題，並向市民表示若她當選，即刻改善。（民眾提供）
國民黨基隆市長初選參選人宋瑋莉提出必須改善市區交通動線及公車老舊、底盤太高等問題，並向市民表示若她當選，即刻改善。（民眾提供）
國民黨基隆市長初選參選人介文汲（左）前往基隆大街小巷掃街拜票，並提出基隆國中小學都應辦理免費課後托顧班的政見。（張穎齊翻攝）
國民黨基隆市長初選參選人介文汲（中）前往基隆大街小巷掃街拜票，並提出基隆國中小學都應辦理免費課後托顧班的政見。（張穎齊翻攝）
國民黨基隆市長初選參選人謝立功推出形象影片「破繭」

國民黨基隆市長初選民調25至27日登場，初選參選人謝立功、宋瑋莉、介文汲3人也在今（23）日紛紛掃街拋議題。謝方面發布了形象短片，展示出自己主張的各項政見；宋則批評公車老舊及動線都未改善，市長應換人做；而介也在大街小巷拜票，並提出基隆國中小學都應辦理免費課後托顧班的政見，3強較勁意味濃厚，也讓選情更加白熱化。

謝立功繼上周開始陸續拋出各項政見後，今（23）日更推出最新形象影片「破繭」，他表示，過往的基隆就像一個繭，把所有的資源都放在「街上」，也就是所謂的市區及火車站周遭，但從外觀上看起來依然老舊、髒亂，發展的成效不彰。

對此，謝提出「一城開雙臂擁三水展四線，行銷人文雨都」的政見口號，強調將打破基隆停滯的契機，讓基隆破繭而出，化作一隻美麗的蝴蝶展翅高飛，影片最後，也細數自己在移民署、警大、海大等服務時擔任過許多第一名，將來也將與基隆市民一同創造更多第一。

宋瑋莉則提出必須改善市區交通動線及公車老舊、底盤太高等問題，她表示，經常看到公車到站後，下車地點有許多車輛穿梭，導致長輩們下車時險象環生，要求市府應改善交通動線並用環保的低底盤中小巴士來接駁，讓年長者更加便利安全。

宋也批評，市議會早已通過低底盤公車預算，市府現在就可執行，但若市長林右昌覺得窒礙難行，請民眾稍等，她當市長後馬上做。

介文汲今（23）日則到市區各處拜票，並表示如今基隆許多父母都要到雙北通勤工作，但在兒女下課後卻沒時間照顧，安親班費用也是一大負擔。對此，他主張市府應在所有的國中小學設置免費的課後托顧班，讓孩子放學後可以繼續留在學校，有人照顧。

介說，課後托顧班可由熱心志工來輪流照顧學生，每日托顧時間為放學後至晚上8時，不收任何費用，相關費用由市府勻支。

(中時)

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