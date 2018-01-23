潔西卡來台跑趴 親民度爆表

2018年01月23日 16:43 中時 陳麒全

韓女星潔西卡23日中午來台，準備參加晚間凱悅飯店集團最頂級品牌「柏悅」（PARK HYATT）舉辦的派對。（陳麒全攝）

韓女星潔西卡23日中午來台，準備參加晚間凱悅飯店集團最頂級品牌「柏悅」（PARK HYATT）舉辦的派對。（陳麒全攝）

韓女星潔西卡23日中午來台，準備參加晚間凱悅飯店集團最頂級品牌「柏悅」（PARK HYATT）舉辦的派對。（陳麒全攝）

韓女星潔西卡23日中午來台，準備參加晚間凱悅飯店集團最頂級品牌「柏悅」（PARK HYATT）舉辦的派對。

潔西卡光是去年，就來了台灣4次，堪稱最愛台灣的韓國藝人。在前不久才剛參加完桃園市的跨年晚會表演不到1個月，她於23日中午再度來台，和一般旅客一樣正常通關入境，沒有走韓國藝人愛走的環宇商務中心通關，讓粉絲可以近距離接觸。潔西卡一走出登機門，就親切地露出微笑，並向大家揮手致意，還以中文「好久不見」向現場媒體打招呼，親民度爆表。

潔西卡中午抵達桃園機場時，身穿長版風衣、白色高領針織毛衣搭深灰色牛仔褲，肩背香奈兒包包、腳踩白色靴子，造型俐落帥氣。

在潔西卡進到入境大廳時，現場接機的大批粉絲尖叫聲此起彼落，她也開心地與粉絲打招呼，為了維持潔西的安全，現場的保安人員以較粗暴的動作架開衝上前的粉絲，但她還是盡可能地上前收下粉絲準備的禮物跟卡片，甚至在收到卡片時還開心地笑了，整個過程約2分鐘左右，她便搭上專車離開，準備晚間6時30分將現身COMMUNE A7走紅毯，參加凱悅飯店集團最頂級品牌「柏悅」（PARK HYATT）舉辦的派對。

(中時)