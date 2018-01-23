甲戌石頭記胡適題字限量影本 台北書展將拍賣

2018年01月23日 16:57 中時 許文貞

胡適心目中認定的《紅樓夢》最珍貴版本，非《乾隆甲戌脂硯齋重評石頭記》莫屬。如今一套由胡適親筆題字的1961年「甲戌本」限量影印本，即將在今年台北書展珍本古籍拍賣會中拍賣，底價為30萬台幣。掃葉工房負責人傅月庵表示，消息一出，已有香港、大陸藏家表示將來台參與競標，可說是今年拍賣中最搶手的珍本。

胡適於1927年高價在上海購入四大冊16回的甲戌本，他曾表示：「還沒有出現一部鈔本比甲戌本更古的，也還沒有一部鈔本上面的評語有甲戌本那麼多的，像這類可寶貴的資料多不見於其他各本。」

《紅樓夢》除了一般讀者熟悉的120回通行本，另有由「脂硯齋」評述的前80回「脂批」版本《石頭記》。雖然「脂硯齋」身份未明，在紅學研究中，多半認定是和曹雪芹同時代、關係親近的親友，

甲戌本是脂硯齋在1754年乾隆年間評述的鈔本，現存前16回，有1600多條批語，也是現存「脂批」版本中幾乎最早、評述最完整的版本，能從中一窺曹雪芹創作的早期樣貌，一般也認為甲戌本是最後審定、付印的謄抄本。

由於胡適認甲戌本十分珍貴，有責任保存流傳，曾在1961年交付台灣中央印製廠影印出版，限量1500冊，尚未付印就被預購一空。當時胡適自留了100部，送了一套給時任總統府秘書長張群，並在書前題署，附上親筆祝賀信。如今這本珍本和胡適親筆給張群的祝賀信，都將在今年台北書展中現身。

傅月庵表示，胡適過世後，他的妻子江冬秀又出版一次甲戌本，限量1000本。去年台北國際書展舉辦珍本古籍公益拍賣中就出現一本江冬秀簽名本，當時以18萬台幣售出。而當年胡適收藏的甲戌本原典，目前在上海博物館收藏。

去年的珍本古籍公益拍賣有50件珍本，最後售出37件，總金額達223萬2千5百元。傅月庵表示，今年拍賣會擴大舉辦，並改為商業拍賣會，一共徵集197件珍本，除了備受矚目的胡適甲戌本題字限量影印本，也有底價50萬的胡適親筆信兩封、魯迅、張愛玲、周夢蝶、三島由紀夫、川端康成、西川滿等線裝本、初版本、限定本、簽名本書籍。

(中時)