北海劣油案 580人集體求償5220萬 一審僅判賠141萬

2018年01月23日 16:57 中時 洪榮志

2014年引爆重大食安危機的北海油脂黑心油案，負責人呂黃麗華除一審被依違反食安法判刑4年已上訴二審外，針對580多名受害消費者集體求償5220萬元，台南地方法院考量被害人只有單次食用黑心油食品，食用後也沒有出現病徵求診，23日僅判賠353人合計141.2萬元。

北海油脂公司涉嫌將飼料油等劣質油品混摻製成食用豬油內外銷，導致下游知名食品大廠及香港112家商家誤用劣油，掀起2014年的食安風暴。其中，刑事部分，負責人呂青協、呂黃麗華夫婦去年被一審依違反食安法分別判刑4年6月、4年，併沒收不法所得4802萬元及公司罰金900萬元，正上訴台南高分院審理中。

至於民事部分，全台有580名學校師生，因曾於2011年1月至2014年10月間食用黑心油製作的食品，導致身體、健康受損，具狀向北海油脂及負責人呂黃麗華集體求償每人財產損害2萬元、精神慰撫金1萬元、懲罰性賠償金6萬元，每人共9萬元，全案合計5220萬元。

台南地院歷經2年多的審理後，認定雙峰國小師生96人、更寮國小師生209人、埤頭鄉幼兒園師生48人合計353人，因參與團膳食用北海黑心油所製成的食品，導致健康危害，得向北海公司求償外，百齡高中22人、花蓮高中162人、花蓮高商43人共227人，因無法證明食用黑心油產製的食品，被判駁回。

法官認為，北海油脂製作摻雜來源不明、非供人食用的動植物油，引發消費大眾對食安恐慌，情節重大，但考量被害人僅單次食用北海油製作食品，並非天天食用，加上食用後也都沒有出現具體病徵，也沒有因而求診治療，認定每人得請求精神慰撫金2000元與懲罰性賠償金2000元，合計4000元；總計北海油脂應賠353人合計141.2萬元。

(中時)