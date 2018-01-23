炎峰國小1500位師生集體揮毫寫春聯 場面超壯觀

2018年01月23日 16:49 中時 楊樹煌

▲炎峰國小全校1500位師生集體揮毫寫春聯後，展現揮毫成果的壯觀場面。（楊樹煌攝）

▲炎峰國小全校師生集體揮毫寫春聯，到場貴賓也共同寫下「炎峰旺新春、狗來富平安、南投熊讚」。（楊樹煌攝）

▲全校千餘位師生首次集體揮毫寫春聯，讓學生都振奮不已，臨將畢業的學生，更覺得值得懷念。（楊樹煌攝）

▲書法名家許民盛也到現場揮毫寫春聯，共襄盛舉。（楊樹煌攝）

時值歲末年終，草屯炎峰國小為配合春節民俗節慶氣氛，展現書法教學成果，今23日特在學校舉辦全校1500位師生集體揮毫寫春聯活動，並邀請書法名家李轂摩等到校揮毫寫春聯，與孩子們一同迎接戊戌年的到來，千餘人揮毫的壯觀場面，令人嘆為觀止。

草屯炎峰國小一向對推展書法教學，不遺餘力，校長陳恒聰曾是南投縣書法協會理事長，書法造詣相當高，為傳承該項傳統藝術文化，並透過全校學生寫春聯及畫年畫活動，除配合年節慶典，還能激發孩子的創意，最後能將春聯張貼於家中，與家人分享。

由於炎峰國小今年首度舉辦全校師生寫春聯活動，師生們都相當振奮，尤其全校1500位師生集體在活動中心前廣場一起進行揮毫寫春聯、畫年畫的壯觀場面，還是南投縣的唯一學府，校方也特別出動空拍機來紀錄這歷史性的一刻。

全校師生在寫春聯同時，校方也特別安排所有貴賓共同寫下「炎峰旺新春、狗來富平安、南投熊讚」，另在大禮堂也邀請李轂摩、陳輔弼、許民盛及吳明晃等15位書法名家，進行現場揮毫，吸引家長和師生的圍觀。

(中時)