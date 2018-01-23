雇主會自律？護理長LINE「我累了」 月薪47K變27.5K

2018年01月23日 16:50 中時電子報 張達智

蔡政府不顧一切強推勞基法修正，小英總統說「這不是跟我說，去跟你老闆說」；勞動部長林美珠說「雇主會自律」。現在高雄這家醫院，直接表現給蔡政府看，企業是如何「自律」。

任職高雄仁惠婦幼醫院的紀姓護理長，用LINE傳訊息向長官抱怨「累了」、「可以休息嗎？」，結果竟然直接遭醫院降職，月薪從47K狂降為27.5K，紀女提勞資調解，更被直接開除。高雄地院今判紀女勝訴，醫院應給付15萬餘元資遣費及非自願離職證明書。可再上訴。

據蘋果報導，紀姓護理長提告指出，她在該醫院呼吸照護病房任職護理長多年，前年4月因身兼行政業務造成部分同仁不諒解，因而身心俱疲，傳LINE向主管吐苦水「我真的累了，可以讓我休息嗎？麻煩您另外找人來管理嗎？」。

不料，院方直接將她降為一般護理人員，月薪也從47K降至27.5K。事後她向勞工局申請調解，院方還以她無故曠職等理由將她解僱。

院方則表示，是因紀姓護理長有工作態度不友善等情況，加上主動表示不願擔任護理長，所以才做職務調整。

法院認為，醫院對於調職原因前後陳述不一，醫院同事證稱紀姓護理長並無違反工作規則情況；她傳LINE給主管的語意，應非不願繼續擔任護理長，因此判醫院敗訴，應給付紀女15萬餘元資遣費，並發給非自願離職證明書。仍可上訴。

(中時電子報)