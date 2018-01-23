走馬瀨農場30周年拚人氣　巨型彩虹牧馬吸睛

新年新氣象，大內走馬瀨農場前年打造的巨型牧馬也換新裝，從牧草外裝搖身一變成為彩虹戰馬，站在大草原上相當吸睛。（莊曜聰攝）

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彩虹戰馬相當有氣勢，遊客還能登上觀景台俯瞰風光。(莊曜聰攝)
走馬瀨農場以500顆牧草搭建迷宮。(莊曜聰攝)
美女藝術家王邑薰結合園區特色創作3D彩繪。(莊曜聰攝)

新年新氣象，大內走馬瀨農場為前年打造的16公尺高巨型牧馬換上新裝，斥資近500萬元，強化牧馬內部鋼構，並以電腦3D繪圖程式精密計算，用400多片塑鋁板貼合，從原先的牧草外觀搖身一變成為彩虹戰馬，站在大草原上氣勢威武，相當吸睛。

6噸重的牧草打造的巨型牧馬已成為農場新地標，遊客還能在內部觀景台居高臨下飽覽自然風光，為迎接農場30年，去年9月開始進行「大變身」，年底完工，23日正式發表，令人驚豔。

台南市農會總幹事吳正仁說，走馬瀨農場經營正式邁入第30年，是戶外教學、休閒旅遊的重要景點，以國內遊客及農業參訪團為主，但近年受到大環境影響，遊客人數漸少，去年來客數更短少3成左右，營運上受到不小衝擊，但還是要讓遊客有耳目一新的感受，搭配彩虹牧馬，也推出一系列體驗活動。

「彩虹樂翻天」系列活動除了主打的巨型彩虹牧馬外，一旁也有500顆牧草球搭建而成的牧草迷宮，並請來美女藝術家王邑薰，在噴水池、草原餐廳等多處園內景點，結合園區特色，創作大型3D彩繪，讓民眾增加更多拍照打卡的地點。

走馬瀨農場行銷企劃組組長邱子軒表示，活動從27日登場一直持續到3月4日，有30周年感恩門票回饋，6歲以下兒童免費入場，農曆春節期間台南市民還有優惠，另外規畫食農體驗樂、彩虹馬高台解說服務、烏克蘭特技秀與哈薩克飆馬秀、彩繪DIY、踩街活動、毛孩野餐會、草原運動會、營火晚會等多項活動，歡迎民眾洽詢。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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